Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
MCD297/58
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Alles (4)
Wat is het "Kinderslot" op sommige DVD's?
Een extern apparaat op mijn DVD-/audiosysteem aansluiten.
Klok instellen op mijn Philips-systeem.
Hoe kan ik tussen verschillende audiotalen schakelen?
Timer op mijn Philips-systeem werkt niet.