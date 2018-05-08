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Niet meer leverbaar

DVD-microsysteem met componentontwerp

MCD183/12

4

| (8) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Met het Philips DVD-microsysteem met componentontwerp bent u verzekerd van een niet van de bioscoop te onderscheiden topgeluid in de hele kamer. Geen geluidseffect is te sterk of te subtiel voor het luidsprekersysteem met een vermogen van 100 W RMS. Met USB Direct voor foto's en muziek.

Bekijk alle voordelen

Ontspannen met geweldige muziek en films

Bezeten van muziek

  • 100W

  • subwoofer

Wekker- en sleeptimerfuncties

Wekker- en sleeptimerfuncties

Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.

Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

8

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

2
1

08/05/2018

España

España

buen producto, mal control remoto

el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD183 DVD Micro Theater

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD183 DVD Micro Theater

17/07/2011

Italia

Italia

un acquisto che rispetta la qualita

un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD183 Sistema micro DVD Component

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD183 Sistema micro DVD Component

09/10/2011

Nederland

Nederland

geluid is prima

Het geluid is prima en ook het formaat van het apparaat en de gebruiksmogelijkheden zijn goed. Punten van kritiek vind ik de leesbaarheid van het display(ook in de hoogste stand).Bovendien is de afstandbediening moeilijk leesbaar als de omgevingsverlichting niet optimaal is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD183 DVD-microsysteem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD183 DVD-microsysteem met componentontwerp

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