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18960X2
3-in-1-oplossing
Profiteer van een 3-in-1-oplossing* voor dashboardwaarschuwingen en verlichtingsproblemen van Philips LED-lampen met Philips CANbus-adapters. Philips CANbus-adapters zorgen voor betrouwbare en duurzame prestaties van uw LED-lampen onder echte rijomstandigheden.
Voor [≈H4]-LED-retrofit
Voorkom fouten met signalen en verlichting
Eenvoudige montage
Waterdicht ontwerp
Soms wordt bij het installeren van LED-retrofitlampen het lagere energieverbruik van de LED door het veiligheidssysteem van de auto geïnterpreteerd als een defect van de lampen. Hierdoor wordt een foutmelding weergegeven op het dashboard terwijl de LED-lampen perfect werken. Om dit ongemak te voorkomen, raden wij u aan een Philips CANbus-adapter te gebruiken. De Philips CANbus-adapter voor Philips LED HL [H4]-lampen kan worden aangesloten op het ingebouwde veiligheidssysteem van de auto om valse foutmeldingen op het dashboard te elimineren. Bestuurders kunnen zonder zorgen van hun Philips LED-lampen genieten.
Het lagere stroomverbruik van LED-lampen kan soms leiden tot problemen met stroomschommelingen, waardoor de prestaties van LED-koplampen afnemen. Onze Philips CANbus-adapter is voorzien van een slimme 3-in-1-functie en biedt een extra condensatorfunctie om flikkeringen en problemen met het dimmen van het licht te voorkomen. Geniet van het beste van uw Philips LED-retrofitlampen met de nieuwste generatie CANbus-adapters van Philips.
Elk voertuigmodel is anders; de meeste hebben geen Philips CANbus-adapter nodig bij het achteraf aanbrengen van LED-lampen! Als u wilt weten of een Philips CANbus-adapter nodig is voor uw voertuigmodel, gaat u naar onze Philips-website en bekijkt u onze nieuwste online compatibiliteitslijst**.
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1.0
van 5
1
Beoordeling
VW-T5.2
23/08/2025
Österreich
Geverifieerde koper
Verursacht Fehlermeldungen
es gefällt nichts, die beschriebene Funktionalität = keine Fehlermeldung im Canbus mehr, ist nicht gegeben
Deze review is gemaakt voor Accessories for LED upgrade 18960X2 CANbus-Adapter
Datum gebruik 2024-07-23
Deze review is gemaakt voor Accessories for LED upgrade 18960X2 CANbus-Adapter
Datum gebruik 2024-07-23
Voorkom valse waarschuwingen op het dashboard, voorkom flikkeringen en problemen met het dimmen van het licht
We testen onze lampen en accessoires voortdurend met meer voertuigmodellen en werken onze compatibiliteitslijst regelmatig bij. Als uw voertuigmodel niet in de lijst staat, is het nog niet getest. Neem contact op met onze klantenservice.
Ga naar Philips.com/AutomotiveSupport voor meer informatie
3 jaar garantie (standaard 2 jaar + 1 jaar verlengd). Ga naar philips.com/auto-warranty om u te registreren voor een verlengde garantie