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Niet meer leverbaar
LR6P12B/97
Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik
Hedendaagse producten zoals elektronisch speelgoed en draagbare audiospelers verbruiken erg veel energie. Gun ze een langer leven met alkalinebatterijen van PowerLife.
AA
Alkaline
De alkalinetechnologie garandeert energie voor apparaten met een hoog energieverbruik.
Wanneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen ze energie. Wij garanderen dat de batterij minstens 80% van zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens de opgegeven houdbaarheidsduur.
Alkalinebatterijen zijn zes keer beter dan de gemiddelde zink-koolstofbatterijen.