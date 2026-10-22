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ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

Beter zien, beter werken

Philips Penlight Premium Gen2 biedt een ongekende combinatie van een hoogwaardige lichtopbrengst van zowel inspectie- als aanwijslicht, nieuwe aluminium behuizing en bestendigheid tegen chemicaliën, water en stof in één slanke penlight. Een echte alleskunner!

Bekijk alle voordelen

Compacte, USB-oplaadbare LED-werklamp

Beter zien, beter werken

  • Hoogwaardige LED

  • 145 lm + 120 lm aanwijzer

  • Robuuste aluminium behuizing

  • Oplaadbaar met USB

Sterke schokbestendigheid -IK07

Sterke schokbestendigheid -IK07

Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen

De behuizing van onze inspectielampen is niet alleen bestendig tegen stoten, maar ook tegen water, chemische stoffen en oplosmiddelen.

Brede lichthoek: tot 90°

'De Philips Penlight Premium Gen2 heeft een lichthoek tot 90°, waardoor u een groot gebied kunt verlichten en u sneller overzicht hebt.”

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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