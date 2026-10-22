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Beter zien, beter werken
Philips Penlight Premium Gen2 biedt een ongekende combinatie van een hoogwaardige lichtopbrengst van zowel inspectie- als aanwijslicht, nieuwe aluminium behuizing en bestendigheid tegen chemicaliën, water en stof in één slanke penlight. Een echte alleskunner!
Hoogwaardige LED
145 lm + 120 lm aanwijzer
Robuuste aluminium behuizing
Oplaadbaar met USB
De behuizing van onze inspectielampen is niet alleen bestendig tegen stoten, maar ook tegen water, chemische stoffen en oplosmiddelen.
'De Philips Penlight Premium Gen2 heeft een lichthoek tot 90°, waardoor u een groot gebied kunt verlichten en u sneller overzicht hebt.”
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