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Niet meer leverbaar
Beter zien, beter werken
De Philips LED-werklamp biedt een krachtige lichtopbrengst van 900 lumen voor verlichting van de volledige werkruimte. Met de instelbare telescopische bevestiging verlicht de LED-werklamp alle motors en auto-interieurs.
Hoogwaardige LED
Krachtige lichtopbrengst van 900 lm
Telescopische houder met haken
Ultra-plat design
Dankzij de brede lichthoek van 100° kunt u zich concentreren op specifieke onderdelen en hebt u precies de juiste hoeveelheid licht die u nodig hebt.
De beschermende behuizing is ontworpen voor ruige werkomgevingen en voldoet aan IK07
Flexibele bevestiging, uittrekbaar van 1,2 tot 1,7 meter, met zachte kap voor de bescherming van de lak van het voertuig, waardoor het product eenvoudig en flexibel kan worden gepositioneerd tijdens het werk.
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4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
WB77
08/08/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Gut
Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50