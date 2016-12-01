Kort geleden zijn wij overgegaan tot aankoop van deze instalatie. Voor wat geluid betreft voldoet deze aan onze verwachtingen. Beeld kwaliteit is super. Je moet in het begin alleen tijd erin staken om alle ins en outs onder de knie te krijgen. Dit resulteert weer in een genot wanneer je de instalatie gebruikt. Hij is compact en heeft weinig ruimte nodig. Het is alleen zo dat men soms wel de vergelijking maakt met een weegschaal. Kortom hij bevalt goed en hebben zeker geen spijt van de aankoop.