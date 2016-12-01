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Niet meer leverbaar
HTS7200/12
Helder geluid tot in het kleinste detail
Een volledig nieuwe HD-ervaring met dit stijlvolle Blu-ray home cinema-systeem van aluminium en glas. Zachte dome-tweeters in de hoogwaardige luidsprekers leveren superieur geluid en optimale helderheid. Films kijken zal nooit meer hetzelfde zijn.
Blu-ray Discs afspelen
Zachte dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren.
Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.
De innovatieve FullSound-technologie van Philips herstelt sonische details van gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een algoritme voor geluidsnabewerking en combineert de geroemde expertise van Philips op het gebied van muziekreproductie met de kracht van de hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, helderder stemgeluid en instrumenten, en meer detail. Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.
3.4
van 5
117
Reviews & awards
Delft50
01/12/2016
Nederland
Uitstekent mooi warm geluid en erg gebruiksvriendelijk.
Werkt goed en naar behoren, gebruik vriendelijk en duidelijk. Mooi warm geluid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS7200 2.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS7200 2.1 home cinema
wzgg
15/10/2011
Nederland
Prima product, uitstekend geluid, af en toe wat haperingen met TV
Prachtig design, fantastisch geluidsweergave. Dit product werkt niet altijd even goed met een Samsung LED TV, waarvan het geluid via dit product wordt afgespeeld. Airport (afspelen van bijv. Spotify van Iphone) werkt ook fantastisch. Ik ben er nog niet achter hoe ik 2 verschillende afstandsbedieningen (TV en HTS7200) tot 1 kan terugbrengen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS7200 2.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS7200 2.1 home cinema
ruuddolly
09/10/2011
Nederland
bij dit product ontbreekt het aan niets
Een prima product alleen jammer dat er zoveel ruimte zit tussen de volume standen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS7200 2.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS7200 2.1 home cinema