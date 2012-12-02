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Niet meer leverbaar

5.1 home cinema

HTS3539/12

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Krachtige Surround Sound

Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met het Philips home cinema-systeem HTS3539. U bent verzekerd van home entertainment met power dankzij de Surround Sound van 600 W uit zichtbare luidsprekerdrivers en DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor HD-achtige beelden.

Bekijk alle voordelen

uit compacte luidsprekers

Krachtige Surround Sound

  • DVD

Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

02/12/2012

België

België

un peut deçu

bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

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