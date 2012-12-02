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Niet meer leverbaar
Krachtige Surround Sound
Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met het Philips home cinema-systeem HTS3539. U bent verzekerd van home entertainment met power dankzij de Surround Sound van 600 W uit zichtbare luidsprekerdrivers en DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor HD-achtige beelden.
DVD
Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
paul
02/12/2012
België
un peut deçu
bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes