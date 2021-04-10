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Restoration KitKoplamprestauratieset

HRK00XM

3.5

| (11) Reviews & awards

Duidelijk zien, veiliger rijden

Vergeleken met andere sets waarvoor u (elektrisch) gereedschap nodig hebt, biedt onze geavanceerde en gebruiksvriendelijke technologie uitstekende resultaten met minimale inspanning. In vier eenvoudige stappen bereikt de consument zonder gereedschap professionele resultaten.

Bekijk alle voordelen

Met UV-bescherming

Duidelijk zien, veiliger rijden

  • Met UV-bescherming

Reiniging van beide koplampen

Deze set bevat alles wat u nodig hebt om twee autokoplampen te reinigen: - 1 fles voorbehandeling op waterbasis (29,5 ml) - 1 fles reiniger/boenmiddel (29,5 ml) 1 fles glanshersteller/beschermer (29,5 ml) - 1 stuk schuurpapier van 600 (grof) - 1 stuk schuurpapier van 1500 (normaal) - 1 stuk schuurpapier van 2000 (fijn) - 10 papieren doekjes - 1 paar handschoenen (één maat)

Hoge kwaliteit en voordelig

Hoge kwaliteit en voordelig

Geen (elektrisch) gereedschap nodig

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

11

Reviews & awards

3

10/04/2021

Suomi

Suomi

Toimii!

Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.

Voordelen

Tehokas ja sisälsi hyvät välineet

Nadelen

Hieman epäselvät ohjeet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Datum gebruik 2021-03-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Datum gebruik 2021-03-10

14/03/2017

France

France

Facile d utilisation

Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

20/11/2016

Italia

Italia

Ottimo

Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura

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Deze review is gemaakt voor Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

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