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Aluminium Collection Deksel van sapcentrifuge

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Aluminium CollectionDeksel van sapcentrifuge

HR3950

Aluminium Collection Deksel van sapcentrifuge

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Door de grote vultrechter in dit deksel kunt u fruit en groenten in de Philips-sapcentrifuge verwerken zonder ze eerst kleiner te snijden. Nog nooit was het zo gemakkelijk om smoothies en sap te maken!

  • PDF bestand
  • 31 March 2024

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