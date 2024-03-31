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Aluminium Collection Deksel van sapcentrifuge
Niet meer leverbaar
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HR3950
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Door de grote vultrechter in dit deksel kunt u fruit en groenten in de Philips-sapcentrifuge verwerken zonder ze eerst kleiner te snijden. Nog nooit was het zo gemakkelijk om smoothies en sap te maken!
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