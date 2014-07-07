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Niet meer leverbaar
GC4875/02
De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.
De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.
Het Philips-stoomstrijkijzer is zo ontworpen dat het gemakkelijk over de kleding glijdt en zelfs op de moeilijk te bereiken plaatsen komt.
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Prijzen
4.0
van 5
4
Reviews & awards
Easy13
07/07/2014
Suisse
Grossartig
Ich bügle sehr gerne mit dieser Dampf Station.Und ich empfehle es.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen
Ettup
16/07/2012
Suisse
Schön, schnell, schaltet selber aus, wenn man weg muss.
Schön, schnell, liegt gut in der Hand. Leider schaltet sich der blaue Dampfknopf immer wieder versehentlich ein. Ich mag, dass es sich auscschaltet, wenn man anderweitig beschäftigt ist, z,B, Wäsche zusammenlegen. Ich habe wenig Erfahrung mit Dampfbetrieb. Das Enkalken habe ich noch nie gemacht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen
deco
05/10/2018
Norge
MEGET BRA
Stødig og robust strykejern som trygt kan anbefales.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4875/02 Dampstrykejern
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4875/02 Dampstrykejern