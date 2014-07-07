ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Niet meer leverbaar

GC4875/02

GC4875/02

4

| (4) Reviews & awards

1 Prijs

Bekijk alle voordelen
De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Optimaal ontwerp waardoor het strijkijzer gemakkelijk over de kleding glijdt.

Optimaal ontwerp waardoor het strijkijzer gemakkelijk over de kleding glijdt.

Het Philips-stoomstrijkijzer is zo ontworpen dat het gemakkelijk over de kleding glijdt en zelfs op de moeilijk te bereiken plaatsen komt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

4

Reviews & awards

4
3
2

07/07/2014

Suisse

Suisse

Grossartig

Ich bügle sehr gerne mit dieser Dampf Station.Und ich empfehle es.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen

16/07/2012

Suisse

Suisse

Schön, schnell, schaltet selber aus, wenn man weg muss.

Schön, schnell, liegt gut in der Hand. Leider schaltet sich der blaue Dampfknopf immer wieder versehentlich ein. Ich mag, dass es sich auscschaltet, wenn man anderweitig beschäftigt ist, z,B, Wäsche zusammenlegen. Ich habe wenig Erfahrung mit Dampfbetrieb. Das Enkalken habe ich noch nie gemacht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen

05/10/2018

Norge

Norge

MEGET BRA

Stødig og robust strykejern som trygt kan anbefales.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4875/02 Dampstrykejern

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4875/02 Dampstrykejern

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen