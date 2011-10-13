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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Niet meer leverbaar

GC4855/02

GC4855/02

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

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Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing

Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing

Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.

De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

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  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

13/10/2011

Sverige

Sverige

Mycket bra resultat

Strykjärnet ger ett mycket bra resultat. Det går snabbt att rå på även de mest skrynkliga plagg. Det enda minus är att ångfunktionen låter en hel del. Det låter som om man släpper vattendroppar på en het platta när järnet hålls i upprätt läge efter att ha strukit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4855/02 Ångstrykjärn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4855/02 Ångstrykjärn

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