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Niet meer leverbaar
Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.
De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.
De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.
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Prijzen
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Janice
13/10/2011
Sverige
Mycket bra resultat
Strykjärnet ger ett mycket bra resultat. Det går snabbt att rå på även de mest skrynkliga plagg. Det enda minus är att ångfunktionen låter en hel del. Det låter som om man släpper vattendroppar på en het platta när järnet hålls i upprätt läge efter att ha strukit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4855/02 Ångstrykjärn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4855/02 Ångstrykjärn