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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS1155/12

3.4

| (34) Reviews & awards

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

De DS1155-docking-luidspreker levert niet alleen vol en rijk geluid, maar is ook voorzien van een klokdisplay en een nachtlampje. Ideaal voor op uw nachtkastje. De luidspreker is compatibel met iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightning-aansluiting.

Bekijk alle voordelen

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • USB-aansluiting voor opladen

  • 6 W

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation

Wanneer dit docking station is aangesloten, wordt de klok automatisch gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone bij plaatsing op het docking station.

Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

34

Reviews & awards

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Edles Design

Die Philips Dockingstation mit Lightning-Connector macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Mein persönliches Highlight sind die LEDs an der Unterseite, welche die Gesamtoptik der Dockingstation unterstreichen. Der Klang der Dockingstation ist gut, alles in allen ist dies eine solide Dockingstation mit gutem Preisleistungsverhältnis.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1155 Dockingstation

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1155 Dockingstation

01/09/2019

Suisse

Suisse

Produkt ist genial a

Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr

Deze review is gemaakt voor DS1155 Dockingstation

Deze review is gemaakt voor DS1155 Dockingstation

24/09/2018

España

España

Muy contento

Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1155 altavoz base

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1155 altavoz base

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