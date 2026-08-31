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DLP9779TB/00
Slanke en krachtige powerbank
Grote capaciteit van 10.000 mAh met USB-C-uitgang van 20 W en 15 W draadloos opladen. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Plaats uw mobiele telefoon op de magnetische ring voor een perfecte positie voor draadloos opladen.
10.000 mAh
draadloos opladen
Type C-poort
Laad uw mobiele telefoon op met snel draadloos opladen met 15 W.
De draadloze oplader is voorzien van een magnetische rand. Zo kunnen MagSafe-producten optimaal worden gebruikt voor het draadloos opladen van Apple-producten.
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
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