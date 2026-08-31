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DLP9520C/00
Slanke en krachtige powerbank
Grote capaciteit van 10.000 mAh met veilige lithium-polymeerbatterij. PD en QC3.0 laden USB A en USB C snel op om uw nieuwste apparaat op te laden. 15 W draadloos oplaadvermogen. Kan maximaal 4 apparaten tegelijk opladen, met numerieke weergave van het energieniveau.
10.000 mAh
USB-A- en USB-C-oplaadpoorten
Draadloos opladen met Qi
QC 3.0 en PD
Laad uw mobiele telefoon op met snel draadloos opladen met 15 W.
De Qi-technologie voor draadloos opladen kan door veel smartphones en andere mobiele apparaten worden gebruikt. Philips draadloze opladers zijn compatibel met telefoons en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Zet de apparaten gewoon op deze pad voor moeiteloos opladen.
LCD-display voor stroomindicatie
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