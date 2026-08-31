Slanke en krachtige powerbank

Grote capaciteit van 10.000 mAh met veilige lithium-polymeerbatterij. PD en QC3.0 laden USB A en USB C snel op om uw nieuwste apparaat op te laden. 15 W draadloos oplaadvermogen. Kan maximaal 4 apparaten tegelijk opladen, met numerieke weergave van het energieniveau.