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Draadloos opladen

DLP9017/00

Draadloze oplader

Qi draadloos opladen. Sluit uw mobiele telefoon aan op het oppervlak voor de optimale positie voor snel opladen (max. 15 W) zonder gedoe met kabels.

Bekijk alle voordelen

Draadloze oplader

  • 15 W

  • Magnetische ring

  • Draadloos opladen met Qi

Draadloze oplader met magnetische rand

De draadloze oplader is voorzien van een magnetische rand. Zo kunnen MagSafe-producten optimaal worden gebruikt voor het draadloos opladen van Apple-producten.

Slimme beveiliging tegen oververhitting, overspanning en overstroom

Slimme beveiliging tegen oververhitting, overspanning en overstroom

Antislipontwerp

Antislipontwerp om uw telefoon op de gewenste positie te houden en te voorkomen dat deze wegtrilt.

Technische specificaties

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