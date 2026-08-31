Opladen met programmeerbare USB-C-stroomvoorziening (PPS)

PPS (Programmable Power Supply) is een standaard voor snelle oplaadtechnologie voor USB-C-apparaten. Deze technologie past de spanning en stroom in real-time aan, afhankelijk van de oplaadstatus van een apparaat, en voedt het apparaat met maximaal vermogen. Een slimme manier om de oplaadtijd veilig te verkorten.