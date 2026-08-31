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DLP2711CB/00
Slanke en krachtige powerbank
Een grote capaciteit van 10.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Snel opladen met de dubbele USB-A- en USB-C-poort die QC 3.0 en PD 3.0 ondersteunen.
10.000 mAh
USB-A- en USB-C-oplaadpoorten
QC 3.0 en PD 3.0
PPS
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.
PPS (Programmable Power Supply) is een standaard voor snelle oplaadtechnologie voor USB-C-apparaten. Deze technologie past de spanning en stroom in real-time aan, afhankelijk van de oplaadstatus van een apparaat, en voedt het apparaat met maximaal vermogen. Een slimme manier om de oplaadtijd veilig te verkorten.
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