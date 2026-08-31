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USB-powerbank

DLP2711CB/00

Slanke en krachtige powerbank

Een grote capaciteit van 10.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Snel opladen met de dubbele USB-A- en USB-C-poort die QC 3.0 en PD 3.0 ondersteunen.

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Slanke en krachtige powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB-A- en USB-C-oplaadpoorten

  • QC 3.0 en PD 3.0

  • PPS

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

LED-vermogenindicator

Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

Opladen met programmeerbare USB-C-stroomvoorziening (PPS)

PPS (Programmable Power Supply) is een standaard voor snelle oplaadtechnologie voor USB-C-apparaten. Deze technologie past de spanning en stroom in real-time aan, afhankelijk van de oplaadstatus van een apparaat, en voedt het apparaat met maximaal vermogen. Een slimme manier om de oplaadtijd veilig te verkorten.

Technische specificaties

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