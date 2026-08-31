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Niet meer leverbaar
DLP2521L/00
Autolader met 1 USB-C- en 1 USB-A-poort
Laad uw nieuwste iPhone razendsnel op via de krachtige USB-C-poort met PD-ondersteuning. Gebruik de USB-A-poort om tegelijkertijd uw andere apparaten op te laden. USB-C naar Lightning-kabel van 1 meter wordt meegeleverd.
USB-A- en USB-C-oplaadpoorten
Stroomvoorziening
Metalen behuizing
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden
Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
USB-C is de nieuwste oplaadaansluiting die tegenwoordig wordt gebruikt in mobiele apparaten zoals mobiele telefoons, camera's voor buitengebruik en tablets. PD (Power Delivery) is de USB-standaard voor stroomvoorziening van 15 W, 27 W, 45 W, en zelfs 100 W.
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