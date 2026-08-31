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Niet meer leverbaar
DLP2520/00
Dubbele USB-autolader
Laad een mobiele telefoon en tablet tegelijk op met hoge snelheid, zodat u ook in uw auto weer snel een maximale batterijlading hebt. Met slimme bescherming om beschadiging van uw waardevolle apparaat te voorkomen. Totaal 3,1 A met maximaal uitgangsvermogen van 15,5 W.
2 USB-oplaadpoorten
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden
U kunt de compacte oplader aansluiten op de 12 V-uitgang in uw auto en uw apparaat probleemloos hierop aansluiten om het onderweg op te laden.
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