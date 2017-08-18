ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Foto van enkel product

USB-autolader

DLP2357/11

1

| (1) Beoordeling

Ultrasnelle auto-oplader

Laad een mobiele telefoon en tablet tegelijk op met hoge snelheid, zodat u ook in uw auto weer snel volledig bereikbaar bent. Met slimme bescherming om beschadiging van uw waardevolle apparaat te voorkomen. LED-lampje om u te helpen de USB-ingang te vinden in het donker

Bekijk alle voordelen

met twee USB-poorten

Ultrasnelle auto-oplader

  • Ultrasnel

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Opladen via de 12 V-aansluiting in de auto

U kunt de compacte oplader aansluiten op de 12 V-uitgang in uw auto en uw apparaat probleemloos hierop aansluiten om het onderweg op te laden.

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 260.6 kB
  • 20 November 2023

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen