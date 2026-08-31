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Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP1011Q/00

Slanke en krachtige powerbank

Een grote capaciteit van 10.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Via de krachtige USB-C-poort met PD laadt u uw nieuwste apparaat snel op. Dankzij Qi-technologie hebt u geen kabel nodig.

Bekijk alle voordelen

met PD en draadloze Qi-oplaadpad

Slanke en krachtige powerbank

  • 10.000 mAh

  • Draadloos opladen met Qi

LED-vermogenindicator

Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

Technische specificaties

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