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Niet meer leverbaar

Docking station voor iPod/iPhone

DCM580/12

3.9

| (70) Reviews & awards

Geluidstoren

Het Philips-dockingsysteem DCM580 biedt een vol geluid en een overweldigende luisterervaring. Het torenontwerp ondersteunt iPhones/iPods, CD's en USB-apparaten. De LivingSound-technologie zorgt voor optimaal luisterplezier door het geluid gelijkmatig over de hele kamer te verspreiden.

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Geluidstoren

Totaal uitgangsvermogen van 140 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 140 W RMS

RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

4.1-luidsprekersysteem met een ingebouwde subwoofer

4.1-luidsprekersysteem met een ingebouwde subwoofer.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

70

Reviews & awards

27/05/2012

Nederland

Nederland

MAG GEHOORD EN GEZIEN WORDEN!

Een mooi en goed product, oog en oor strelend. Aanvankelijk besturingen-problemen gehad. Uitstekende reparatie afdeling in Belgie. Werkt weer naar behoren. Ik ben zeer content!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM580 Docking station voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM580 Docking station voor iPod/iPhone

09/10/2011

Nederland

Nederland

Een mooie en uitstekende aanvulling in onze zithoek

Het geluid is fantastisch! Het design schitterend. Vrijwel alle bezoekers in ons huis valt het systeem niet alleen op vanwege het design maar ook in het bijzonder vanwege het schitterende geluid. Ik heb er een nano opstaan, een cd inzitten en een usb-stick met muziek. Ik heb er geen omkijken meer naar. Kopen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM580 Docking station voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM580 Docking station voor iPod/iPhone

05/10/2011

Nederland

Nederland

verbazingwekkend geluid!!

Zeer tevreden met de Docking Entertainment System DCM580. Prachtig geluid, mooi ontwerp en ook groot volume zonder vervorming met perfect surrounding systeem. helemaal gezien de prijs/kwaliteit verhouding. Ideaal voor de I-Phone en ook voor CD's.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM580 Docking station voor iPod/iPhone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM580 Docking station voor iPod/iPhone

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