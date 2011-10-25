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Niet meer leverbaar
Keihard de beste keuze voor al uw iPod-muziek
Het bijzonder stijlvolle Philips DC570-entertainmentsysteem met dockingstation speelt uw favoriete iPod-muziek af in elke ruimte die u maar wenst. Het elegante ontwerp neemt minimale ruimte in terwijl het slanke systeem dankzij de ingebouwde subwoofer garant staat voor een ongelofelijk krachtig HiFi-geluid.
RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.
4.7
van 5
11
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Ronald02
25/10/2011
Nederland
Super goed product met veel mogelijkheden
* Een mooi product welke in elke huiskamer past. * Ideaal voor de I-phone 4 * Maar ook prima op usb. *Toppertje*
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC570 entertainmentsysteem met dock
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC570 entertainmentsysteem met dock
Ronald0209
16/08/2011
Nederland
Entertainmentsysteem met dock
Ideaal!! I phone 4 werkt overigens ook zonder problemen. Een aanrader voor iedereen. Wat een heerlijk geluid!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC570 entertainmentsysteem met dock
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC570 entertainmentsysteem met dock
AppieOllo
26/02/2010
Nederland
Super aankoop, perfect geluid.
Ik heb deze DC 570 aangeschaft om naar mijn Ipod Touch te luisteren. Dit gaat echt perfect en zelfs mijn externe USB Schijf en USB stick worden goed ondersteund. De tuner werkt ook goed, maar wordt door mij niet gebruikt, omdat ik de radiozenders via WIFI afspeel op mijn Ipod Touch Ik ben vanaf het eerste moment onder de indruk en heb dus ook nog geen minuut spijt van mijn aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC570 entertainmentsysteem met dock
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC570 entertainmentsysteem met dock