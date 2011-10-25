ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Foto van product in gebruik
  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Foto van product in gebruik

Niet meer leverbaar

entertainmentsysteem met dock

DC570/12

4.7

| (11) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Keihard de beste keuze voor al uw iPod-muziek

Het bijzonder stijlvolle Philips DC570-entertainmentsysteem met dockingstation speelt uw favoriete iPod-muziek af in elke ruimte die u maar wenst. Het elegante ontwerp neemt minimale ruimte in terwijl het slanke systeem dankzij de ingebouwde subwoofer garant staat voor een ongelofelijk krachtig HiFi-geluid.

Bekijk alle voordelen

inclusief luidsprekertoren

Keihard de beste keuze voor al uw iPod-muziek

Krachtig HiFi-geluid om uw kamer te vullen

Krachtig HiFi-geluid om uw kamer te vullen

2.1-systeem met ingebouwde subwoofer

Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.7

van 5

11

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

2
1

25/10/2011

Nederland

Nederland

Super goed product met veel mogelijkheden

* Een mooi product welke in elke huiskamer past. * Ideaal voor de I-phone 4 * Maar ook prima op usb. *Toppertje*

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC570 entertainmentsysteem met dock

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC570 entertainmentsysteem met dock

16/08/2011

Nederland

Nederland

Entertainmentsysteem met dock

Ideaal!! I phone 4 werkt overigens ook zonder problemen. Een aanrader voor iedereen. Wat een heerlijk geluid!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC570 entertainmentsysteem met dock

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC570 entertainmentsysteem met dock

26/02/2010

Nederland

Nederland

Super aankoop, perfect geluid.

Ik heb deze DC 570 aangeschaft om naar mijn Ipod Touch te luisteren. Dit gaat echt perfect en zelfs mijn externe USB Schijf en USB stick worden goed ondersteund. De tuner werkt ook goed, maar wordt door mij niet gebruikt, omdat ik de radiozenders via WIFI afspeel op mijn Ipod Touch Ik ben vanaf het eerste moment onder de indruk en heb dus ook nog geen minuut spijt van mijn aankoop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC570 entertainmentsysteem met dock

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC570 entertainmentsysteem met dock

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen