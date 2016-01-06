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Niet meer leverbaar
Word wakker met heerlijke muziek
Heerlijk ontwaken met de mooiste muziek of meteen op de hoogte van het radionieuws door uw iPhone/iPod met Lightning-aansluiting. Het kristalheldere geluid geeft elke dag een sprankelend begin, en de gestroomlijnde aluminium behuizing voegt een vleugje stijl toe aan elke slaapkamer.
met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone/iPad
FM, tweevoudig alarm
10 W, back-up voor tijd en alarm
Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
4.5
van 5
10
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Bas25
06/01/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi design en goed geluid
Is niet de goed koopste maar ziet er chique uit en doet wat hij moet doen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC295 Docking station voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC295 Docking station voor iPod/iPhone
Guytje
20/02/2014
Nederland
TOPklasse Klokradio/Docking
Dit product is echt een topklasse Klokradio/Docking zoals we dit van Philips gewend zijn. Het geluid is fenomenaal en kan vergeleken worden met grotere audiosystemen, de afwerking van de klokradio past perfect bij de iPhone5S (metaal met afgeschuinde randen) - Ook de 'gentle wake' functie werkt perfect zoals het hoort. Een aanrader voor mensen die een uitstekende kwaliteit 'Docking' willen die perfect aansluit bij de iPhone/iPad.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC295 Docking station voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC295 Docking station voor iPod/iPhone
Guillaumeke
09/01/2014
België
THE best of THE worold
Ik vind het het beste product ooit. Het kan alles wat ik wou.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC295 Docking station voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC295 Docking station voor iPod/iPhone