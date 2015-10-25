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Geniet van livemuziek in de auto
Geniet hardop van de muziek op uw iPhone, iPod, CD of USB-apparaat met het Philips-audiosysteem voor in de auto. Trakteer uw oren op een krachtige bas met MAX Sound.
Voor iPod en iPhone
USB
CD
Met deze functie zoekt u veel sneller een track of album op, doordat u kunt bladeren door nummers en mappen (de gebruikelijke inhoud van USB/SDHC-apparaten). Met de speciale map-/nummerknop zoekt u in slechts drie eenvoudige stappen – druk op map/nummer, draai aan de volumeknop en druk om te kiezen. Via dit eenvoudige proces kunt u snel en gemakkelijk uw muziek doorzoeken, en kunt u zich beter concentreren op de weg.
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5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Mike49
25/10/2015
France
Vraiment un très bon autoradio !!
Philips c'est surpassé avec ce CEM 2250 y a juste je dirai pour la radio que ce n'est pas ça!! et en plus juste la FM car ne capte pas si bien que ça! Mais je dirai qu'à part cette petite lacune !! Le reste est vraiment super (la clé USB, la prise jack sur la façade pour un MP3 ou téléphone mobile et iphone et un très bon lecteur CD !! qui la je dirai ne saute pas!! car et la je pense pas être le seul à le dire ? beaucoup d'autres poste ? on la fâcheuse manie que leurs CD saute à tous bout de champ; dans des nids de poule sur la route!! ou tous simplement nos chères dos d'âne, et la vous m'avez compris je pense ?)Et surtout surtout la!! Un super son CANON !! Propulsé par un bouton MAX SOUND ou DBB!! et pas mal de réglage pour d'autres son ! tous simplement par présélection d'équaliser (pop,rock, techno, classic et j'en passe) J'en souhaitez un comme ça ? Et Philips la fait! Bravo!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CarStudio CEM2250 Système audio pour voiture
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