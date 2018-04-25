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Niet meer leverbaar

Audio-/videosysteem voor in de auto

CE600BT/12

2.3

| (3) Reviews & awards

Ervaar livemuziek met video in uw auto

De nieuwe Philips CE600BT heeft alle belangrijke functies die u nodig hebt om te genieten van beeld en geluid van hoge kwaliteit in de auto, zoals een WVGA-scherm van 17,3 cm voor perfecte weergave, een geavanceerde DSP en 24-bits DAC voor een kristalhelder geluid.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Ervaar livemuziek met video in uw auto

  • 17,3 cm (6,8") WVGA

  • DSP

  • Draadloos zoeken en afspelen

Music Zone voor aanpasbare sweet spots

Music Zone voor aanpasbare sweet spots

Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.

Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen

Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen

Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

Perfect passend 2.0 DIN-chassisontwerp

Perfect passend 2.0 DIN-chassisontwerp.

Technische specificaties

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Recensies

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2.3

van 5

3

Reviews & awards

5
3

25/04/2018

España

España

CE600BT

Hola buenas tardes, compré ayer el CE600BT pero cuando pongo la fecha de hoy me dice que es martes 25 de abril, va con un día de retraso e incluso hoy en la mañana todavía estaba la fecha de hoy, sabéis como solucionar este problema? Gracias por vuestra atención

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

18/06/2017

España

España

Si pero tinen que mejorar el software

La única dificultada que le veo de momento y es muy importante es no poder ver en la pantalla la persona que te llama por teléfono. Lo demás es llevadero, pero ese detalle para mi es importante.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

26/07/2020

España

España

Falla alguna opcion como el bt

Lo compre por precio pero me decepciono alguna de sus funciones y sobre todo que algunas de ellas no funcionaban bien. Esperando que me den uno nuevo. Y espero que se ha asi y vaya bien.

Voordelen

Modelo muy guapo

Nadelen

Para el precio le faltan opciones como la opcion de espejo para poder ver tu movil android en la pantalla y asi tambien visualizar el google maps.

Deze review is gemaakt voor CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

Datum gebruik 2019-06-26

Deze review is gemaakt voor CE600BT Sistemas de vídeo para el coche

Datum gebruik 2019-06-26

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