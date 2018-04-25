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Niet meer leverbaar
CE600BT/12
Ervaar livemuziek met video in uw auto
De nieuwe Philips CE600BT heeft alle belangrijke functies die u nodig hebt om te genieten van beeld en geluid van hoge kwaliteit in de auto, zoals een WVGA-scherm van 17,3 cm voor perfecte weergave, een geavanceerde DSP en 24-bits DAC voor een kristalhelder geluid.
17,3 cm (6,8") WVGA
DSP
Draadloos zoeken en afspelen
Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.
Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.
Perfect passend 2.0 DIN-chassisontwerp.
2.3
van 5
3
Reviews & awards
rafalvaro
25/04/2018
España
CE600BT
Hola buenas tardes, compré ayer el CE600BT pero cuando pongo la fecha de hoy me dice que es martes 25 de abril, va con un día de retraso e incluso hoy en la mañana todavía estaba la fecha de hoy, sabéis como solucionar este problema? Gracias por vuestra atención
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
PedroRF
18/06/2017
España
Si pero tinen que mejorar el software
La única dificultada que le veo de momento y es muy importante es no poder ver en la pantalla la persona que te llama por teléfono. Lo demás es llevadero, pero ese detalle para mi es importante.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Ivan1981
26/07/2020
España
Falla alguna opcion como el bt
Lo compre por precio pero me decepciono alguna de sus funciones y sobre todo que algunas de ellas no funcionaban bien. Esperando que me den uno nuevo. Y espero que se ha asi y vaya bien.
Voordelen
Modelo muy guapo
Nadelen
Para el precio le faltan opciones como la opcion de espejo para poder ver tu movil android en la pantalla y asi tambien visualizar el google maps.
Deze review is gemaakt voor CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Datum gebruik 2019-06-26
Deze review is gemaakt voor CE600BT Sistemas de vídeo para el coche
Datum gebruik 2019-06-26