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Niet meer leverbaar
BT7085/32
De perfecte baard met minder rommel
Deze krachtige (stoppel)baardtrimmer levert ongekende prestaties. Met de speciale stoppelkam creëert u de perfecte stoppel. Het geïntegreerde vacuümsysteem vangt de baardharen op voor maximale hygiëne.
Nauwkeurigheidsinstellingen van 1 mm
Multifunctioneel display
75 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Turboknop
Buigzame kam volgt alle contouren van uw gezicht voor een eenvoudige, comfortabele trimbeurt met een glad resultaat.
Multifunctioneel display toont eenvoudig de lengte-instelling
Het optionele reisslot voorkomt dat uw product per ongeluk wordt ingeschakeld in uw tas.
Prijzen
3.8
van 5
1042
Reviews & awards
Passieflora
23/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Goeie combo voor (bij)trimmen en precisie afwerkin
Praktische afzuiging, voor niet al te lang en droog baardhaar, die een grondige badkamer reiniging achteraf haast overbodig maakt. Alleen wel een beetje oppassen met reinigen dat er niets stuk gaat of afbreekt bij het schoontikken van sommige onderdelen.
Voordelen
vanaf 0,5 mm instelbaar per halve mm, duurzaam
Nadelen
Enigsinds voorzichtigheid geboden met reinigen van sommige onderdelen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7204/85 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Datum gebruik 2020-07-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7204/85 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Datum gebruik 2020-07-23
LazyLex
04/07/2019
Nederland
Gebruik= Super Easy- Schoonmaken= Super vervelend
Nog de fijnste trimmer tot nu toe. Het enige nadeel is, dat het niet onder de kraan mag worden schoon gespoeld. Want het schoonmaken is wel een vervelend klusje! Maar voor de rest, top apparaatje!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Lecoq
29/11/2018
Nederland
Geverifieerde koper
FANTASTISCH PRODUCT
Een betere baardtrimmer kom je niet tegen. Deze zuigt zelf de haartjes op en hierdoor blijft het trimmen een schone klus! Zeer fijn in gebruik en alles wijst zich vanzelf.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.