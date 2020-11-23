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Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 7000(Stoppel)baardtrimmer met opzuigfunctie

BT7085/32

3.8

| (1042) Reviews & awards

1 Prijs

De perfecte baard met minder rommel

Deze krachtige (stoppel)baardtrimmer levert ongekende prestaties. Met de speciale stoppelkam creëert u de perfecte stoppel. Het geïntegreerde vacuümsysteem vangt de baardharen op voor maximale hygiëne.

Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

met nieuw vacuümsysteem

De perfecte baard met minder rommel

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 1 mm

  • Multifunctioneel display

  • 75 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Turboknop

Contourvolgende kam voor precies en gelijkmatig trimmen

Contourvolgende kam voor precies en gelijkmatig trimmen

Buigzame kam volgt alle contouren van uw gezicht voor een eenvoudige, comfortabele trimbeurt met een glad resultaat.

Multifunctioneel display

Multifunctioneel display

Multifunctioneel display toont eenvoudig de lengte-instelling

Reisslot

Het optionele reisslot voorkomt dat uw product per ongeluk wordt ingeschakeld in uw tas.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-3620684

Recensies

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3.8

van 5

1042

Reviews & awards

23/11/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goeie combo voor (bij)trimmen en precisie afwerkin

Praktische afzuiging, voor niet al te lang en droog baardhaar, die een grondige badkamer reiniging achteraf haast overbodig maakt. Alleen wel een beetje oppassen met reinigen dat er niets stuk gaat of afbreekt bij het schoontikken van sommige onderdelen.

Voordelen

vanaf 0,5 mm instelbaar per halve mm, duurzaam

Nadelen

Enigsinds voorzichtigheid geboden met reinigen van sommige onderdelen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7204/85 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Datum gebruik 2020-07-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7204/85 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Datum gebruik 2020-07-23

04/07/2019

Nederland

Nederland

Gebruik= Super Easy- Schoonmaken= Super vervelend

Nog de fijnste trimmer tot nu toe. Het enige nadeel is, dat het niet onder de kraan mag worden schoon gespoeld. Want het schoonmaken is wel een vervelend klusje! Maar voor de rest, top apparaatje!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

29/11/2018

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

FANTASTISCH PRODUCT

Een betere baardtrimmer kom je niet tegen. Deze zuigt zelf de haartjes op en hierdoor blijft het trimmen een schone klus! Zeer fijn in gebruik en alles wijst zich vanzelf.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 