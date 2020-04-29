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Niet meer leverbaar

draadloze draagbare luidspreker

BT6900P/00

5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

De muziek houdt nooit op

Mijn muziek houdt nooit op. De EverPlay draadloze draagbare luidspreker blijft constant afspelen zonder onderbrekingen dankzij de sterke Bluetooth-verbinding en de intuïtieve oplaadopties. De aangepaste stof maakt het design zowel prachtig als bijzonder duurzaam.

Bekijk alle voordelen

De muziek houdt nooit op

  • 10 W, 10 uur

  • Groot Bluetooth-bereik

  • Waterbestendig, stofdicht

  • Optie voor snel opladen

Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

De USB-kabel fungeert ook als een draagband

Opladen is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Wanneer de batterij leeg begint te lopen, gebruikt u de handige twee-in-een USB-oplaadkabel en -draagband. Sluit het apparaat aan voor stroom of gebruik de draagband om de luidspreker te bevestigen aan een tas om deze eenvoudig mee te nemen.

Sterke Bluetooth-verbinding tot 30 m of 100 ft

Sterke Bluetooth-verbinding tot 30 m of 100 ft

Loop rond met uw smartphone zonder dat u zich zorgen hoeft te maken om uw muzieksignaal te verliezen. De Everplay-luidspreker biedt een ongelooflijk stabiele Bluetooth-verbinding met een groot bereik tot 30 meter of 100 ft, en is drie keer sneller dan de industrienorm. De luidsprekers zijn voorzien van een gevoelige antenne en een radiofrequentiefilter om achtergrondruis te minimaliseren.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Geverifieerde koper

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Voordelen

So. Disseny.

Nadelen

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Datum gebruik 2019-03-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Datum gebruik 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Voordelen

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Nadelen

de moment res

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Datum gebruik 2020-03-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Datum gebruik 2020-03-07

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