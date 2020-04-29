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Niet meer leverbaar
De muziek houdt nooit op
Mijn muziek houdt nooit op. De EverPlay draadloze draagbare luidspreker blijft constant afspelen zonder onderbrekingen dankzij de sterke Bluetooth-verbinding en de intuïtieve oplaadopties. De aangepaste stof maakt het design zowel prachtig als bijzonder duurzaam.
10 W, 10 uur
Groot Bluetooth-bereik
Waterbestendig, stofdicht
Optie voor snel opladen
Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.
Opladen is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Wanneer de batterij leeg begint te lopen, gebruikt u de handige twee-in-een USB-oplaadkabel en -draagband. Sluit het apparaat aan voor stroom of gebruik de draagband om de luidspreker te bevestigen aan een tas om deze eenvoudig mee te nemen.
Loop rond met uw smartphone zonder dat u zich zorgen hoeft te maken om uw muzieksignaal te verliezen. De Everplay-luidspreker biedt een ongelooflijk stabiele Bluetooth-verbinding met een groot bereik tot 30 meter of 100 ft, en is drie keer sneller dan de industrienorm. De luidsprekers zijn voorzien van een gevoelige antenne en een radiofrequentiefilter om achtergrondruis te minimaliseren.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Només lo bo
29/04/2020
España
Geverifieerde koper
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Voordelen
So. Disseny.
Nadelen
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2019-03-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Voordelen
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Nadelen
de moment res
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2020-03-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2020-03-07