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BS6B2234B/00
Maximale ruimte op uw bureau
Creëer meer ruimte op uw bureau en bevestig PC-hardware aan de SmartErgoBase van uw Philips-monitor met de montagebeugel. Met deze eenvoudige, veelzijdige beugel creëert u een alles-in-één-oplossing voor maximale productiviteit.
voor Philips SmartErgoBase
De montagebeugel voor hardware past precies op de bekroonde commerciële SmartErgoBase-monitor van Philips, voor eenvoudige montage van PC's en thin clients.
Het slimme ontwerp van de montagebeugel voor hardware kan volledig ergonomisch worden afgestemd (hoogte, roteren, kantelen) op de Philips SmartErgoBase
VESA-montagegaten volgens de industrienorm garanderen montagecompatibiliteit met de kleinste PC's en thin clients.
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