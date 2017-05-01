Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
BM7B/10
Met één tik muziek in elke ruimte
De Philips izzy draadloze multiroom-luidspreker BM7 speelt muziek draadloos af via Bluetooth. Met een tik op de knop spelen tegelijkertijd maximaal 5 izzy-luidsprekers muziek af in elke kamer. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.
Bluetooth®
RMS-vermogen van 30 W
NFC
izzylink™ voor multiroom
Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.
izzylink™ is een draadloze technologie die gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om meerdere luidsprekers te verbinden tot een draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op hetzelfde moment in verschillende kamers te genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog steeds met één aanraking worden geschakeld tussen individuele modus voor persoonlijk gebruik of groepsmodus voor multiroom-gebruik.
Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.
3.5
van 5
13
Reviews & awards
spiekus
01/05/2017
Deutschland
Ein Lautsprecher wie für mich gemacht!
Der Lautsprecher entspricht genau meinen Erwartungen. Immer gut, wenn man weiß was man will und sich vorher informiert. Dieses Gerät passt in Größe und Ausstattung genau in mein Konzept. Die hohe Qualität und der überzeugende Klang beeindrucken mich. Ich habe mehrere Bluetooth-Lautsprecher, die ich unterschiedlich nutze. Diesen nutze ich in meinem 30 m² Wohnzimmer mit Smartphone oder Notebook. Musik oder TV-Film Wiedergabe einfach nur gut. Für mich, der Beste seiner Art!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Mona76
29/12/2016
Deutschland
Tolle Box mit einem tollen Bass
Diese Box gibt einen tollen basshalten und kraftvollen Sound ab und ist einfach mit den anderen Izzy-Systemen zu verbinden. Man kann sich entscheiden, ob man in allen Räumen die gleiche Musik hören will oder die eigene Musik hören will. Es wird nur an den Strom angeschlossen, keine lästige Kabelverlegung zur Musikanlage mehr
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
ZacFL
25/04/2016
Deutschland
Großer Sound auf kleinem Raum!
Eingangs sei erwähnt dass ich sowohl den BM7B, die anywhere BM6B und die Anlage BM60B besitze. Der multiroom speaker izzy anyroom bekommt von mir, wie die anywhere ebenfalls die volle Punktzahl! Das tolle schlichte Design, welches sich durch die komplette Serie zieht, passt so ziemlich in jede Einrichtung. Soundsysteme allerart sind schon längst nicht mehr nur funktional, gerade die Optik ist sehr wichtig geworden. Der Sound ist nur zu loben! Der Speaker erreicht eine enorme Lautstärke und und verliert auch in den sehr lauten Stufen nicht an Qualität! Wirklich super. Einzeln beschallt er gut über mehrere Räume hinweg. Kann meines Erachten mit großen Namen mithalten. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich. Auch ohne die Anleitung zu studieren, ist das System gut zu verstehen. Der Groupmodus funktioniert einwandfrei! Sehr leicht zu verbinden und auch über mehrere Räume hinweg konstante Verbindung! Hier tut sich lediglich ein Problem auf. Ich habe die anyroom mit der anywhere verbunden. Soweit so gut, jedoch ist es so, dass bei einigen Songs der Bass der anyroom für meinen Geschmack etwas zu stark ist. Nimmt man den Bass also über den Handy-Equalizer raus verliert auch die anywhere an Bass. Logisch. Aber eigentlich ungünstig. Hier würde sich eine eigene Equalizer-Funktion, wie bei der Anlage BM60B, an den Boxen anbieten. Dennoch bin ich sehr zufrieden und kann den Kauf nur empfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM7B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher