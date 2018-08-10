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Niet meer leverbaar
BM6W/10
Met één tik muziek in elke ruimte
De Philips izzy draagbare luidspreker BM6 speelt draadloos muziek af via Bluetooth. Hij is spatwaterdicht, dus ook geschikt voor de badkamer, keuken of buiten. Begin met één en voeg meer toe voor muziek in elke ruimte. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.
Bluetooth®
Spatwaterbestendig
Oplaadbare batterij
izzylink™ voor multiroom
Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.
izzylink™ is een draadloze technologie die gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om meerdere luidsprekers te verbinden tot een draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op hetzelfde moment in verschillende kamers te genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog steeds met één aanraking worden geschakeld tussen individuele modus voor persoonlijk gebruik of groepsmodus voor multiroom-gebruik.
Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.
2.5
van 5
2
Reviews & awards
Diesel59
10/08/2018
Nederland
Geluid is perfect
Een hoogwaardige kwaliteit, gebruiksvriendelijk, compact formaat en een mooi geluid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker
totanec
22/02/2018
France
Aucune tenue de charge
Bonjour, J'ai acheté ce produit en conjonction avec le BM50 pour pouvoir diffuser de la musique dans les pièces où je me trouvais Après un an d'utilisation, je suis très déçu par les deux produits: - j'ai dû ramener le BM50 deux fois car il n'arrivait plus à éjecter le CD - après une heure de charge, le BM6 tient à peine 20min en autonomie, je l'ai ramené du SAV et euro-repair-center me dit que c'est normal? j'ai chronométré aujourd'hui, exactement 60min de charge, pour 20min d'autonomie. je ne trouve pas cela normal, en tout cas ce n'était pas le cas à l'achat
Deze review is gemaakt voor izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil
Deze review is gemaakt voor izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil