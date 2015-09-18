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Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

AJ6200D/12

2.5

| (11) Reviews & awards

Wakker worden met geweldige muziek van uw iPod/iPhone

Luister naar uw iPod/iPhone terwijl u deze oplaadt via de Lightning-aansluiting op deze stijlvolle Philips-klokradio. Met extra USB-aansluiting, vermogen van 5 W en digitale FM-radio met voorkeurzenders. Met de grote knoppen aan de voorzijde stelt u eenvoudig de tijd en de wekker in.

Bekijk alle voordelen

Wakker worden met geweldige muziek van uw iPod/iPhone

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • USB-aansluiting voor opladen

  • 5 W, FM, tweevoudig alarm

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Extra USB voor het opladen van een extra smartphone of tablet

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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2.5

van 5

11

Reviews & awards

4

18/09/2015

España

España

Música y radio accesible

Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.

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Deze review is gemaakt voor AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

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Deze review is gemaakt voor AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

20/02/2015

France

France

Très simple d'utilisation

Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.

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Deze review is gemaakt voor AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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07/01/2014

France

France

Excellent produit mais ....

Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..

Deze review is gemaakt voor AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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