Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..