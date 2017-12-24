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Niet meer leverbaar
ADR81BLX1
Persoonlijke bescherming voor onderweg
Geniet van gemoedsrust tijdens het rijden. De Philips-dashboardcamera voor in de auto beschermt u in geval het onverwachte gebeurt. Voel u beschermd met de geautomatiseerde veiligheidsfuncties: botsingsdetectie, registratie van ongevallen en vermoeidheidswaarschuwingen.
Full-HD 1080p
Automatische botsingsdetectie
Vermoeidheidsindex en waarschuwing
Gemakkelijk vastleggen van ongevallen
Zodra u uw voertuig start, begint de recorder automatisch te werken.
In geval van een botsing wordt automatisch een opname opgeslagen als bewijsmateriaal en om te voorkomen dat opnames worden overschreven.
De vermoeidheidsindex toont de ontwikkeling van vermoeidheidsverschijnselen bij de chauffeur, en geeft een visuele en akoestische waarschuwing wanneer deze een rustpauze moet nemen.
3.7
van 5
7
Reviews & awards
Hebi
24/12/2017
Suisse
Dashcam ADR810
Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Simmo
05/09/2017
United Kingdom
Geverifieerde koper
Great product
Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month
Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Pingpong76
17/04/2017
France
Geverifieerde koper
Bon rapport qualité/prix Manque le saNs fil. Manque lasurveillance du véhicule en stationnement
Pour le prix , il faudrait un peu plus de fonction, voir ci dessus
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Caméra embarquée pour voiture
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Caméra embarquée pour voiture