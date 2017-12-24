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Niet meer leverbaar

ADR810Dashboardcamera voor in de auto

ADR81BLX1

3.7

| (7) Reviews & awards

Persoonlijke bescherming voor onderweg

Geniet van gemoedsrust tijdens het rijden. De Philips-dashboardcamera voor in de auto beschermt u in geval het onverwachte gebeurt. Voel u beschermd met de geautomatiseerde veiligheidsfuncties: botsingsdetectie, registratie van ongevallen en vermoeidheidswaarschuwingen.

Bekijk alle voordelen

Met botsingsdetectie en registratie van noodgevallen

Persoonlijke bescherming voor onderweg

  • Full-HD 1080p

  • Automatische botsingsdetectie

  • Vermoeidheidsindex en waarschuwing

  • Gemakkelijk vastleggen van ongevallen

Automatisch opnemen wanneer u uw voertuig start

Automatisch opnemen wanneer u uw voertuig start

Zodra u uw voertuig start, begint de recorder automatisch te werken.

Botsingsdetectie en automatische opname bij een ongeval

Botsingsdetectie en automatische opname bij een ongeval

In geval van een botsing wordt automatisch een opname opgeslagen als bewijsmateriaal en om te voorkomen dat opnames worden overschreven.

Vermoeidheidsindex en waarschuwing

Vermoeidheidsindex en waarschuwing

De vermoeidheidsindex toont de ontwikkeling van vermoeidheidsverschijnselen bij de chauffeur, en geeft een visuele en akoestische waarschuwing wanneer deze een rustpauze moet nemen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

7

Reviews & awards

2

24/12/2017

Suisse

Suisse

Dashcam ADR810

Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Great product

Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month

Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

17/04/2017

France

France

Geverifieerde koper

Bon rapport qualité/prix Manque le saNs fil. Manque lasurveillance du véhicule en stationnement

Pour le prix , il faudrait un peu plus de fonction, voir ci dessus

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Caméra embarquée pour voiture

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ADR810 ADR81BLX1 Caméra embarquée pour voiture

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