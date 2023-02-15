Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Autoverlichting
Alle series
Xenon WhiteVision gen2 Xenon autolamp
Philips ondersteuning
85122WHV2S1
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Brochure
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
Garantie
Ons beleid voor productgarantie
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.