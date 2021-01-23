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Gaming Monitor4K HDR-scherm met Ambiglow

558M1RY/00

3.7

| (30) Reviews & awards

Consolegamen op een hoger niveau

Dit Momentum-scherm heeft geluid van het legendarische audiobedrijf Bowers & Wilkins. Zo wordt consolegamen naar een hoger niveau getild. Ga volledig op in de actie op dit prachtige, grote scherm. Ervaar ultiem gameplezier met optimaal beeld en geluid.

Bekijk alle voordelen

Consolegamen op een hoger niveau

  • Momentum

  • 139,7 cm (55")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Geïntegreerde woofer, midden/hoog en tweeters voor groots geluid

Zes geluidsmodi voor een optimale game-, kijk- of luisterervaring. Sport en races: Kijk sport of races met geluid dat zo realistisch is dat u het gevoel hebt zelf bij het evenement aanwezig te zijn. RPG en avontuur: Dompel uzelf onder in ruimtelijk en sfeervol geluid. Schieten en actie: Geniet van krachtig geluid voor maximale spanning en optimaal realisme. Films: Laat soundtracks nog beter klinken voor een meeslepende luisterervaring zoals in de bioscoop. Muziek: Levensecht geluid van Bowers & Wilkins laat muziek klinken zoals de artiest het heeft bedoeld. Persoonlijk: Open het EQ-menu om het geluid af te stemmen op uw behoeften.

Bedekt met een premium luidsprekerstof gemaakt door Kvadrat

Perfect geluid verdient een perfecte luisterervaring zonder belemmeringen. De soundbar van dit Philips-scherm is bedekt met premium luidsprekerstof van Kvadrat, een fabrikant van luxeproducten. Het prachtige materiaal van wolmix is akoestisch transparant, dus elk detail wordt onbelemmerd overgebracht van de luidspreker naar de kamer.

Ambiglow intensiveert entertainment met krans van licht

Ambiglow intensiveert entertainment met krans van licht

Ambiglow voegt een nieuwe dimensie toe aan uw kijkervaring. De innovatieve Ambiglow-technologie verbetert het beeld op het scherm door een lichtkrans te creëren vanuit de monitor. De snelle processor analyseert de inkomende beelden en past ononderbroken de kleur en helderheid van het uitgestraalde licht aan op het beeld. Philips Ambiglow is bijzonder geschikt voor het bekijken van films, sport of voor het spelen van games, en biedt u een unieke en overweldigende kijkervaring.

Technische specificaties

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3.7

van 5

30

Reviews & awards

23/01/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Perfekter Monitor für Gaming und HDR-Wiedergabe!

Ich habe den Monitor hauptsächlich für meine Xbox-One-X und für 4K Film-Wiedergabe gekauft und bin damit sehr zufrieden. Genau für diese Zwecke eignet sich dieser Monitor ganz besonders. Tolle HDR-Wiedergabe und schnelle, flüssige Bilder im Gaming-Modus sind eindeutig die Stärken. Hinzu kommt noch ein hervorragender Klang durch die perfekt angestimmte integrierte Soundbar! Wirklich toller Klang! Auch Full-HD Inhalte (1080p) sehen sehr gut aus auf diesem Monitor, aber alles was darunter liegt ist eher nicht zu empfehlen (720p, 576i, 480p, oder 480i). Hier merkt man eindeutig die Schwächen des Monitors, nämlich kein Upscaling oder Bildverbesserer. Dadurch sehen diese Inhalte weniger gut aus und wären eher für andere Bildschirme zu empfehlen. Aber nochmal: Für Full-HD und vor allem 4K ist dieser Monitor absolut perfekt geeignet! Beim Gaming merkt man überhaupt keinen Input-Lag und die Spiele laufen sehr flüssig. Macht unheimlich Spaß auf diesem Monitor zu spielen!

Voordelen

4K/HDR Wiedergabe und Gaming mit minimum Full-HD!

Nadelen

Weniger geeignet für 480i, 480p, 576i und 720p. Keine Bildverbesserer und kein Upscaling.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2019-12-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2019-12-23

24/04/2020

Deutschland

Deutschland

Groß und scharf

Wollte einen großen gamingmonitor mit 4k. Er hat alles

Voordelen

groß scharf

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2018-04-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2018-04-24

18/01/2020

Deutschland

Deutschland

Klasse mit PS4 PRO

Nutze ihn ausschließlich mit meiner PS 4. HDR und Bildschärfe sind fantastisch, aber am meisten fasziniert bin ich von den kräftigen Farben. Der dts Sound ist gemessen an den kleinen Lautsprechern sehr gut! Schade das ambiglow nicht so reinhaut.

Voordelen

Beste Wahl für konsolenspieler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2018-12-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2018-12-18

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Voorwaarden

  1. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  2. Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.

  3. BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976

  4. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  5. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.