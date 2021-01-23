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558M1RY/00
Consolegamen op een hoger niveau
Dit Momentum-scherm heeft geluid van het legendarische audiobedrijf Bowers & Wilkins. Zo wordt consolegamen naar een hoger niveau getild. Ga volledig op in de actie op dit prachtige, grote scherm. Ervaar ultiem gameplezier met optimaal beeld en geluid.
Momentum
139,7 cm (55")
3840 x 2160 (4K UHD)
Zes geluidsmodi voor een optimale game-, kijk- of luisterervaring. Sport en races: Kijk sport of races met geluid dat zo realistisch is dat u het gevoel hebt zelf bij het evenement aanwezig te zijn. RPG en avontuur: Dompel uzelf onder in ruimtelijk en sfeervol geluid. Schieten en actie: Geniet van krachtig geluid voor maximale spanning en optimaal realisme. Films: Laat soundtracks nog beter klinken voor een meeslepende luisterervaring zoals in de bioscoop. Muziek: Levensecht geluid van Bowers & Wilkins laat muziek klinken zoals de artiest het heeft bedoeld. Persoonlijk: Open het EQ-menu om het geluid af te stemmen op uw behoeften.
Perfect geluid verdient een perfecte luisterervaring zonder belemmeringen. De soundbar van dit Philips-scherm is bedekt met premium luidsprekerstof van Kvadrat, een fabrikant van luxeproducten. Het prachtige materiaal van wolmix is akoestisch transparant, dus elk detail wordt onbelemmerd overgebracht van de luidspreker naar de kamer.
Ambiglow voegt een nieuwe dimensie toe aan uw kijkervaring. De innovatieve Ambiglow-technologie verbetert het beeld op het scherm door een lichtkrans te creëren vanuit de monitor. De snelle processor analyseert de inkomende beelden en past ononderbroken de kleur en helderheid van het uitgestraalde licht aan op het beeld. Philips Ambiglow is bijzonder geschikt voor het bekijken van films, sport of voor het spelen van games, en biedt u een unieke en overweldigende kijkervaring.
3.7
van 5
30
Reviews & awards
The Brain
23/01/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Perfekter Monitor für Gaming und HDR-Wiedergabe!
Ich habe den Monitor hauptsächlich für meine Xbox-One-X und für 4K Film-Wiedergabe gekauft und bin damit sehr zufrieden. Genau für diese Zwecke eignet sich dieser Monitor ganz besonders. Tolle HDR-Wiedergabe und schnelle, flüssige Bilder im Gaming-Modus sind eindeutig die Stärken. Hinzu kommt noch ein hervorragender Klang durch die perfekt angestimmte integrierte Soundbar! Wirklich toller Klang! Auch Full-HD Inhalte (1080p) sehen sehr gut aus auf diesem Monitor, aber alles was darunter liegt ist eher nicht zu empfehlen (720p, 576i, 480p, oder 480i). Hier merkt man eindeutig die Schwächen des Monitors, nämlich kein Upscaling oder Bildverbesserer. Dadurch sehen diese Inhalte weniger gut aus und wären eher für andere Bildschirme zu empfehlen. Aber nochmal: Für Full-HD und vor allem 4K ist dieser Monitor absolut perfekt geeignet! Beim Gaming merkt man überhaupt keinen Input-Lag und die Spiele laufen sehr flüssig. Macht unheimlich Spaß auf diesem Monitor zu spielen!
Voordelen
4K/HDR Wiedergabe und Gaming mit minimum Full-HD!
Nadelen
Weniger geeignet für 480i, 480p, 576i und 720p. Keine Bildverbesserer und kein Upscaling.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum gebruik 2019-12-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum gebruik 2019-12-23
24/04/2020
Deutschland
Groß und scharf
Wollte einen großen gamingmonitor mit 4k. Er hat alles
Voordelen
groß scharf
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum gebruik 2018-04-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum gebruik 2018-04-24
18/01/2020
Deutschland
Klasse mit PS4 PRO
Nutze ihn ausschließlich mit meiner PS 4. HDR und Bildschärfe sind fantastisch, aber am meisten fasziniert bin ich von den kräftigen Farben. Der dts Sound ist gemessen an den kleinen Lautsprechern sehr gut! Schade das ambiglow nicht so reinhaut.
Voordelen
Beste Wahl für konsolenspieler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum gebruik 2018-12-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Momentum 436M6VBPAB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Datum gebruik 2018-12-18
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.