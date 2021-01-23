Geïntegreerde woofer, midden/hoog en tweeters voor groots geluid

Zes geluidsmodi voor een optimale game-, kijk- of luisterervaring. Sport en races: Kijk sport of races met geluid dat zo realistisch is dat u het gevoel hebt zelf bij het evenement aanwezig te zijn. RPG en avontuur: Dompel uzelf onder in ruimtelijk en sfeervol geluid. Schieten en actie: Geniet van krachtig geluid voor maximale spanning en optimaal realisme. Films: Laat soundtracks nog beter klinken voor een meeslepende luisterervaring zoals in de bioscoop. Muziek: Levensecht geluid van Bowers & Wilkins laat muziek klinken zoals de artiest het heeft bedoeld. Persoonlijk: Open het EQ-menu om het geluid af te stemmen op uw behoeften.