Dit type TV toestel heb ik nog niet gehad. Voor een 80 jarig iemand is het erg gecompliceerd. Ik heb bij installeren één maal de helpdesk gebeld. Met een online gevonden Gebruiksaanwijzing van 125 pagina's ben je wel even bezig. Ik denk dat ik pas over enige tijd beter kan beoordelen of ik voldoende van de verschillende eigenschappen gebruik kan maken. De beeldkwaliteit valt toch weer tegen. Maar dat had ik wel verwacht omdat ik een iTV abonnement heb bij Telfort, waarbij het audio/video signaal via Internet binnen komt. Ik heb dus nu eem smart TV, maar ik weet echt nog niet hoe ik met een Telfort iTV abonnement daarvan gebruik zou kunnen maken? met vriendelijke groet.