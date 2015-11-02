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Niet meer leverbaar
50PFK6510/12
Slanke Full HD LED-TV powered by Android
Meer dan slechts uiterlijke schoonheid: de FHD-TV uit de 6500-serie met de kracht van Android. Ten eerste is er de Perfect Pixel HD Engine die zorgt voor schitterend beeld. Voeg daar nog Ambilight, een modern design en authentieke materialen aan toe en u bent verzekerd van een ongekende ervaring.
126 cm (50")
Full HD LED-TV
Dual Core, 8 GB (uitbreidbaar)
DVB-T/C/S/S2
Met Android op uw TV kunt u supersnel, intuïtief en leuk navigeren, apps starten en video's afspelen. De Android-robot krijgt alles razendsnel en eenvoudig voor elkaar dankzij de kracht van onze Dual Core-processor.
Een eigentijdse look die perfect in uw interieur past. Omdat uw TV mooi moet zijn, zowel uit als aan.
Micro Dimming Pro optimaliseert het contrast op uw TV op basis van de lichtomstandigheden in uw omgeving. Een lichtsensor en speciale software analyseren het beeld in 6400 verschillende zones, zodat u kunt genieten van ongelooflijk contrast en beeldkwaliteit voor een levensechte visuele beleving, zowel overdag als 's avonds.
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2.9
van 5
46
Reviews & awards
Abm81
02/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit toestel bevalt tot nu toe zeer goed
Dit type TV toestel heb ik nog niet gehad. Voor een 80 jarig iemand is het erg gecompliceerd. Ik heb bij installeren één maal de helpdesk gebeld. Met een online gevonden Gebruiksaanwijzing van 125 pagina's ben je wel even bezig. Ik denk dat ik pas over enige tijd beter kan beoordelen of ik voldoende van de verschillende eigenschappen gebruik kan maken. De beeldkwaliteit valt toch weer tegen. Maar dat had ik wel verwacht omdat ik een iTV abonnement heb bij Telfort, waarbij het audio/video signaal via Internet binnen komt. Ik heb dus nu eem smart TV, maar ik weet echt nog niet hoe ik met een Telfort iTV abonnement daarvan gebruik zou kunnen maken? met vriendelijke groet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6500 series 40PFK6510 Slanke Full HD LED-TV powered by Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6500 series 40PFK6510 Slanke Full HD LED-TV powered by Android™
Alfredo56
02/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit toestel bevalt tot nu toe zeer goed
Dit type TV toestel heb ik nog niet gehad. Voor een 80 jarig iemand is het erg gecompliceerd. Ik heb bij installeren één maal de helpdesk gebeld. Met een online gevonden Gebruiksaanwijzing van 125 pagina's ben je wel even bezig. Ik denk dat ik pas over enige tijd beter kan beoordelen of ik voldoende van de verschillende eigenschappen gebruik kan maken. De beeldkwaliteit valt toch weer tegen. Maar dat had ik wel verwacht omdat ik een iTV abonnement heb bij Telfort, waarbij het audio/video signaal via Internet binnen komt. Ik heb dus nu eem smart TV, maar ik weet echt nog niet hoe ik met een Telfort iTV abonnement daarvan gebruik zou kunnen maken? met vriendelijke groet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6500 series 40PFK6510 Slanke Full HD LED-TV powered by Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6500 series 40PFK6510 Slanke Full HD LED-TV powered by Android™
dad1976
11/10/2015
Nederland
Fantastische televisie
De televisie is zeer gemakkelijk te installeren. De wifi en alles werkt fantastisch. De kwaliteit van het beeld is zeer goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6500 series 40PFK6510 Slanke Full HD LED-TV powered by Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6500 series 40PFK6510 Slanke Full HD LED-TV powered by Android™
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
Compatibiliteit hangt af van Wi-Fi Miracast-certificering in Android 4.2 of hoger. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.