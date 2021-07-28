Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Een elegant design met authentieke materialen. Ervaar spectaculaire 4K-resolutie op de ultradunne Philips 7800. Stream uw favoriete show in betere beeldkwaliteit dankzij onze P5-beeldverwerkingsengine.
123 cm (49") Ambilight TV
1700 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Micro Dimming Pro optimaliseert het contrast op uw TV op basis van de lichtomstandigheden in uw omgeving. Een lichtsensor en speciale software analyseren het beeld in 6400 verschillende zones, zodat u kunt genieten van ongelooflijk contrast en beeldkwaliteit voor een levensechte visuele beleving, zowel overdag als 's avonds.
Een windvlaag, een blaadje dat op de grond valt, het geluid van autobanden op een bochtige weg. Het zijn deze kleine details die het beeld tot leven brengen. Philips-geluidstechnologie brengt deze details samen met een ongeëvenaard helder geluid. Hoor alles zoals de regisseur het heeft bedoeld met geluid van studiokwaliteit dat de oorspronkelijke audiocontent ondersteunt en geluid versterkt wanneer dit nodig is. Diepe bas, heldere dialogen en geweldige zuiverheid zijn nog maar het begin.
De Philips Quad Core-processor complementeert de kracht van Android voor een spannende game-ervaring. En met Android op uw TV kunt u supersnel, super-intuïtief en met superveel plezier navigeren, apps starten en video's afspelen.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
4.0
van 5
137
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
de lange
28/07/2021
Nederland
Geverifieerde koper
TV doet het goed geluid is wat z
geluid zou beter kunnen moet hem wat harder zetten
Voordelen
mooi beeld
Nadelen
geluid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7800 series 75PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Datum gebruik 2020-06-28
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7800 series 75PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Datum gebruik 2020-06-28
A.Mohamed
16/10/2019
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
TV voldoet aan al mijn wensen
[Employee of philipsglobal] Ik ben helemaal tevreden met mijn Ambilight Televisie
Voordelen
alles
Nadelen
tot nog toe geen een tegengekomen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7800 series 55PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Datum gebruik 2019-09-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7800 series 55PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Datum gebruik 2019-09-16
08/10/2019
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
haar scherp beeld
[Employee of philipsglobal] Omdat mijn ouders ook een 55" ambilight TV hebben.
Voordelen
beeld en Ambilight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7800 series 55PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Datum gebruik 2018-09-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7800 series 55PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Datum gebruik 2018-09-08
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
Uw Amazon-apps zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. (De Amazon-apps werken momenteel alleen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk)
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
Google Assistant ingebouwd is beschikbaar als software-update voor Android TV's uit 2018.
Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.
De functionaliteit is onderhevig aan apps met ChromeCast ingebouwd en smart devices. Voor meer details gaat u naar pagina's over producten met ChromeCast ingebouwd.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.