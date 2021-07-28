Go to promotion

Assassin’s Creed game naar keuze t.w.v. tot €79

Meer informatie

ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

45 dagen retourgarantie

Alle series

  • Meest getoonde foto
  • Foto van afstandsbediening
  • Afbeelding van aansluitingszijde
  • Primaire afbeelding
  • Meest getoonde foto
  • Foto van afstandsbediening
  • Afbeelding van aansluitingszijde
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

7800 seriesUltraslanke 4K UHD LED Android TV

49PUS7803/12

4

| (137) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Een elegant design met authentieke materialen. Ervaar spectaculaire 4K-resolutie op de ultradunne Philips 7800. Stream uw favoriete show in betere beeldkwaliteit dankzij onze P5-beeldverwerkingsengine.

Bekijk alle voordelen
TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met driezijdig Ambilight

Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

  • 123 cm (49") Ambilight TV

  • 1700 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • P5 Perfect Picture Engine

Micro Dimming Pro voor ongelooflijk contrast

Micro Dimming Pro voor ongelooflijk contrast

Micro Dimming Pro optimaliseert het contrast op uw TV op basis van de lichtomstandigheden in uw omgeving. Een lichtsensor en speciale software analyseren het beeld in 6400 verschillende zones, zodat u kunt genieten van ongelooflijk contrast en beeldkwaliteit voor een levensechte visuele beleving, zowel overdag als 's avonds.

Krachtige geluidstechnologie met helder geluid

Een windvlaag, een blaadje dat op de grond valt, het geluid van autobanden op een bochtige weg. Het zijn deze kleine details die het beeld tot leven brengen. Philips-geluidstechnologie brengt deze details samen met een ongeëvenaard helder geluid. Hoor alles zoals de regisseur het heeft bedoeld met geluid van studiokwaliteit dat de oorspronkelijke audiocontent ondersteunt en geluid versterkt wanneer dit nodig is. Diepe bas, heldere dialogen en geweldige zuiverheid zijn nog maar het begin.

Ontketen de kracht van Quad Core en geïntegreerd Android

Ontketen de kracht van Quad Core en geïntegreerd Android

De Philips Quad Core-processor complementeert de kracht van Android voor een spannende game-ervaring. En met Android op uw TV kunt u supersnel, super-intuïtief en met superveel plezier navigeren, apps starten en video's afspelen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

137

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

28/07/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

TV doet het goed geluid is wat z

geluid zou beter kunnen moet hem wat harder zetten

Voordelen

mooi beeld

Nadelen

geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7800 series 75PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Datum gebruik 2020-06-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7800 series 75PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Datum gebruik 2020-06-28

16/10/2019

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

TV voldoet aan al mijn wensen

[Employee of philipsglobal] Ik ben helemaal tevreden met mijn Ambilight Televisie

Voordelen

alles

Nadelen

tot nog toe geen een tegengekomen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7800 series 55PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Datum gebruik 2019-09-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7800 series 55PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Datum gebruik 2019-09-16

08/10/2019

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

haar scherp beeld

[Employee of philipsglobal] Omdat mijn ouders ook een 55" ambilight TV hebben.

Voordelen

beeld en Ambilight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7800 series 55PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Datum gebruik 2018-09-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7800 series 55PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV

Datum gebruik 2018-09-08

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.

  3. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  4. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  5. Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.

  7. Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.

  8. Uw Amazon-apps zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. (De Amazon-apps werken momenteel alleen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk)

  9. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.

  10. Google Assistant ingebouwd is beschikbaar als software-update voor Android TV's uit 2018.

  11. Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.

  12. De functionaliteit is onderhevig aan apps met ChromeCast ingebouwd en smart devices. Voor meer details gaat u naar pagina's over producten met ChromeCast ingebouwd.

  13. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.