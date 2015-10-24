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Niet meer leverbaar

6000 seriesUltraslanke Full HD LED-TV

48PFK6300/12

4

| (13) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

Ultraslanke Full HD LED-TV

De Full HD-TV met Perfect Pixel HD uit de 6300-serie levert vloeiende prestaties en scherpe, heldere beeldkwaliteit voor een levendig en levensecht beeld. Authentieke materialen, een slank profiel en unieke functies als Ambilight maken hem alleen nog maar mooier.

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TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

Met tweezijdig Ambilight

Ultraslanke Full HD LED-TV

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/C/S/S2

Perfect Pixel HD: onze bekroonde beeldkwaliteitsengine

Voortbouwend op onze bekroonde technologieën hebben we High Definition-beeldkwaliteit naar een nieuw niveau getild. De Philips Perfect Pixel HD Engine zorgt voor een vloeiend en haarscherp beeld. Van rijkere, levendigere kleuren met natuurlijke huidtinten tot diepere zwarttinten en nog helderder wit; elk detail is een lust voor het oog.

Ambilight verandert voorgoed de manier waarop u TV kijkt

Ambilight verandert voorgoed de manier waarop u TV kijkt

Uw woning is meer dan een huis, dus waarom geen TV kiezen die ook warm en uitnodigend is? De unieke Ambilight-technologie van Philips maakt uw scherm breder en uw kijkervaring meeslepender door aan beide kanten van de TV een extra brede gloed op de muur uit te stralen. Kleur, actie en spanning spatten van het scherm uw kamer in, voor een buitengewone kijkervaring.

Modern ontwerp voor een hedendaags interieur

Een eigentijdse look die perfect in uw interieur past. Omdat uw TV mooi moet zijn, zowel uit als aan.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

13

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3
2

24/10/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Grandioos product!

Mijn nieuwe televisie. Ik ben er erg blij mee. Prachtig beeld. Het gebruiksgemak van de afstandsbediening vind ik minder. Ik weet niet of het aan de afstandsbediening of aan de televisie ligt. De service van de verkoper is onvoldoende.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV

23/06/2020

Suisse

Suisse

Sehr gut!

Sehr guter Fernseher,leider für unseres Alter Ton Hinten Ausgang! Aber sonst alles OK!

Voordelen

Alles OK

Nadelen

Ton Ausgang Hinten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Datum gebruik 2018-06-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Datum gebruik 2018-06-23

21/04/2016

Österreich

Österreich

Geverifieerde koper

ein echtes daumen hoch produkt

echt traumhaft. hält was es verspricht. kann ich nur weiterempfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  5. Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.