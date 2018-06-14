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Niet meer leverbaar

4100 seriesUltraslanke Full HD LED-TV

43PFS4112/12

3.3

| (12) Reviews & awards

Slanke Full HD LED-TV

Stijlvol design en een goede prijs-kwaliteitverhouding. De Philips 4100-TV met Digital Crystal Clear biedt Full HD-beeldkwaliteit, hoog contrast en helder geluid. Dit gebruiksvriendelijke model geeft een geweldige entertainmentervaring.

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99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met Digital Crystal Clear

Slanke Full HD LED-TV

  • 108 cm (43")

  • Full HD LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Slanke, verfijnde standaard creëert ruimte

Wanneer onze teams een nieuwe televisie ontwikkelen, denken ze goed na over elk aspect: van technologie tot ontwerp. De ultramoderne voetjes zijn ontwikkeld om ruimte onder uw TV te creëren, daar waar normaal gesproken een traditionele standaard staat, en zorgen voor een nog intensere kijkervaring. Het effect? Een televisie die er mag zijn en die knipoogt naar de toekomst.

Full HD LED-TV - schitterende LED-beelden met ongelofelijk contrast

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.

USB voor weergave van multimedia

USB voor weergave van multimedia

Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

12

Reviews & awards

2

14/06/2018

Nederland

Nederland

Prima televisie voor een redelijke prijs!

Ik zocht een televisie zonder teveel toeters en bellen. Dus geen Smart-tv of 4K scherm en kwam al snel uit op dit model. Prima beeld en de kwaliteit is, zeker voor de prijs, erg goed. Je kunt instellen wat je het beste beeld vindt, voor mij was dat de Game-modus, voornamelijk voor mijn PS4. Over het geluid kan ik weinig zeggen, ik gebruik een Home Cinema Set en gebruik de boxen van de televisie dus niet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFS4112 Ultraslanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFS4112 Ultraslanke Full HD LED-TV

12/12/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr guter LED-Fernseher

Der Fernseher hat ein gestochen scharfes Bild und für die eingebauten relativ kleinen Lautsprecher einen guten Ton. Das Gerät ersetzt einen alten Röhren-Fernseher desselben Herstellers. Durch den eingebauten Doppeltuner ist der früher erforderliche Satelliten-Receiver jetzt überflüssig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

12/02/2018

Deutschland

Deutschland

Echtes Schnäppchen

Einfacher Aufbau und Instalation Tolles Bild furchtbarer Sound/Klang

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  5. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.