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Niet meer leverbaar
43PFS4112/12
Slanke Full HD LED-TV
Stijlvol design en een goede prijs-kwaliteitverhouding. De Philips 4100-TV met Digital Crystal Clear biedt Full HD-beeldkwaliteit, hoog contrast en helder geluid. Dit gebruiksvriendelijke model geeft een geweldige entertainmentervaring.
108 cm (43")
Full HD LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Wanneer onze teams een nieuwe televisie ontwikkelen, denken ze goed na over elk aspect: van technologie tot ontwerp. De ultramoderne voetjes zijn ontwikkeld om ruimte onder uw TV te creëren, daar waar normaal gesproken een traditionele standaard staat, en zorgen voor een nog intensere kijkervaring. Het effect? Een televisie die er mag zijn en die knipoogt naar de toekomst.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
3.3
van 5
12
Reviews & awards
TevredenKlant22
14/06/2018
Nederland
Prima televisie voor een redelijke prijs!
Ik zocht een televisie zonder teveel toeters en bellen. Dus geen Smart-tv of 4K scherm en kwam al snel uit op dit model. Prima beeld en de kwaliteit is, zeker voor de prijs, erg goed. Je kunt instellen wat je het beste beeld vindt, voor mij was dat de Game-modus, voornamelijk voor mijn PS4. Over het geluid kan ik weinig zeggen, ik gebruik een Home Cinema Set en gebruik de boxen van de televisie dus niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFS4112 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFS4112 Ultraslanke Full HD LED-TV
Orgplayer
12/12/2017
Deutschland
Sehr guter LED-Fernseher
Der Fernseher hat ein gestochen scharfes Bild und für die eingebauten relativ kleinen Lautsprecher einen guten Ton. Das Gerät ersetzt einen alten Röhren-Fernseher desselben Herstellers. Durch den eingebauten Doppeltuner ist der früher erforderliche Satelliten-Receiver jetzt überflüssig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Magama
12/02/2018
Deutschland
Echtes Schnäppchen
Einfacher Aufbau und Instalation Tolles Bild furchtbarer Sound/Klang
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.