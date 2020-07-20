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Niet meer leverbaar

BrillianceGebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

349P7FUBEB/00

3.8

| (4) Reviews & awards

Vereenvoudig uw aansluitingen

U ziet meer en kunt meer doen met het Philips Brilliance ultrabrede gebogen scherm van 34 inch. Dankzij het kristalheldere, brede, gebogen Quad HD scherm kunt u genieten van levensechte beelden. Alles-in-één USB-C en in hoogte verstelbare standaard zorgen voor de ultieme set-up.

Bekijk alle voordelen

met revolutionaire USB-C

Vereenvoudig uw aansluitingen

  • P Line

  • 86,36 cm (34")

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.

Al uw aansluitingen via een USB-C-kabel

De nieuwe USB 3.1 type C-kabel heeft een slanke en omkeerbare aansluiting zodat u gemakkelijk kunt docken met één kabel. Met USB 3.1 behaalt u de hoogste snelheden, 20 keer zo snel als USB 2.0, waardoor u gegevens sneller dan ooit kan overzetten van een HDD naar uw computer. Maak het uzelf gemakkelijker door uw monitor te gebruiken als dock voor al uw randapparatuur met één kabel naar het notebook, inclusief de video-uitvoer met hoge resolutie van uw computer naar de monitor. Bovendien kunt u met USB-C uw notebook zelfs van stroom voorzien en opladen via de monitor, zodat u geen extra voedingskabels meer nodig hebt.

Kristalhelder, ultrabreed QHD-beeld van 3440 x 1440 pixels

Deze Philips-schermen bieden een kristalhelder, ultrabreed Quad HD-beeld van 3440 x 1440 pixels. Deze nieuwe schermen maken gebruik van hoogwaardige panelen met een hoge pixeldichtheid, bieden brede kijkhoeken van 178/178 graden en laten uw foto's en beelden tot leven komen. De UltraWide 21:9-beeldverhouding maakt een hogere productiviteit mogelijk dankzij meer ruimte om beelden naast elkaar te vergelijken en meer zichtbare spreadsheetkolommen. Of u nu een professional bent met behoefte aan extreem gedetailleerde informatie voor CAD-CAM-oplossingen of een financieel expert die werkt met enorme spreadsheets, Philips-monitoren leveren kristalhelder beeld.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

4

Reviews & awards

4
1

20/07/2020

Nederland

Nederland

DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP

JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP

Nadelen

GROOT

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Datum gebruik 2020-06-20

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Datum gebruik 2020-06-20

10/10/2019

Suisse

Suisse

Stark

Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

24/04/2020

Danmark

Danmark

Geverifieerde koper

Fin monitor til hjemme arbejde

Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.

Voordelen

Funktionelt display

Nadelen

Dock med begrænset funktionalitet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Datum gebruik 2019-03-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Datum gebruik 2019-03-24

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Voorwaarden

  1. Straal van boog van de schermkromming in mm

  2. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input DP- of USB-C-input.

  3. Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen

  4. Activiteiten zoals het delen van schermen en het streamen van onlinevideo en -audio via internet kunnen de prestaties van uw netwerk beïnvloeden. De algehele audio- en videokwaliteit is afhankelijk van uw hardware, netwerkbandbreedte en de prestaties daarvan.

  5. Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

  6. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  7. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  8. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  10. Biedt geen ondersteuning om tegelijk USB-C en HDMI weer te geven voor PIP/PBP

  11. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.