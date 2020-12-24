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346P1CRH/00
Klaar elke klus met helder panoramisch beeld
Het gebogen Philips Brilliance WQHD-scherm met DisplayHDR 400 biedt helder, geweldig beeld. USB-C en een veilige pop-upwebcam met Windows Hello verhogen uw productiviteit.
P Line
86,36 cm (34")
3440 x 1440 (WQHD)
Deze Philips-schermen bieden een kristalhelder, ultrabreed Quad HD-beeld van 3440 x 1440 pixels. Deze nieuwe schermen maken gebruik van hoogwaardige panelen met een hoge pixeldichtheid, bieden brede kijkhoeken van 178/178 graden en laten uw foto's en beelden tot leven komen. De UltraWide 21:9-beeldverhouding maakt een hogere productiviteit mogelijk dankzij meer ruimte om beelden naast elkaar te vergelijken en meer zichtbare spreadsheetkolommen. Of u nu een professional bent met behoefte aan extreem gedetailleerde informatie voor CAD-CAM-oplossingen of een financieel expert die werkt met enorme spreadsheets, Philips-monitoren leveren kristalhelder beeld.
Met de Philips MultiView-display met zeer hoge resolutie krijgt u toegang tot een wereld vol connectiviteit. MultiView maakt actieve tweevoudige verbinding en weergave mogelijk, zodat u kunt werken met meerdere apparaten, zoals PC's en notebooks tegelijkertijd, voor complex multitasken.
Dit Philips-scherm heeft een ingebouwd USB type-C-basisstation met stroomvoorziening. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. Maak het uzelf gemakkelijker door al uw randapparatuur zoals toetsenbord, muis en uw RJ-45-ethernetkabel op het basisstation van de monitor aan te sluiten. Sluit gewoon uw notebook en deze monitor aan met één USB-C-kabel om met een hoge resolutie te bekijken en supersnel gegevens over te brengen. Uw notebook wordt ook nog eens tegelijkertijd van stroom voorzien en opgeladen.
3.7
van 5
30
Reviews & awards
Brilliance 346P
24/12/2020
Nederland
Geverifieerde koper
mooie functionele monitor
Deze monitor ziet er top uit, de ingebouwde webcam is zeer practisch, scheelt namelijk wat kabels omdat je geen losse videocam hoeft te gebruiken. Mooi helder beeld, gemakkelijk in gebruik. Zeer tevreden over.
Voordelen
mooir vormgeving, ziet er strak uit, gemakkelijk in gebruik.
Nadelen
Ik kan geen minpunten bedenken
Deze review is gemaakt voor Monitor 346P1CRH Gebogen ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Datum gebruik 2019-11-24
Deze review is gemaakt voor Monitor 346P1CRH Gebogen ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Datum gebruik 2019-11-24
Santio
18/10/2022
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gutes, großes Bildschirm.
Höhe verstellbar, man kann auch stehen arbeiten. Sehr gute Bildqualität. Ich habe es mit meinem mac air m1 benutzt. Eine große Nachteil wäre Fressen vom Strom.
Voordelen
Sehr gute Bildqualität, Höhe ist einfach toll, drehbar
Nadelen
Stromfresser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss
Datum gebruik 2021-09-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss
Datum gebruik 2021-09-18
MacBookUser
18/02/2022
Deutschland
Mit MacBook alles perfekt
Ich kann die negativen Bewertungen besonders bzgl. der USB-C Verbindung überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe an dem Bildschirm ein 2016er Intel MacBook Pro und inzwischen ein 2021 MacBook Pro verwendet. Habe einfach das mitgelieferte USB-C Kabel angeschlossen und kann die native Auflösung @100hz, Maus+Tastatur+Ethernet verwenden ohne das jemals der Akku runter geht. Ich ich verwende das Notebook als Softwareentwickler. Habe also regelmäßig 100% Last. Die beschrieben Probleme liegen definitiv an den verwendeten Notebooks, nicht an diesem Bildschirm.
Voordelen
KVM und PowerDelivery funktionieren einwandfrei
Nadelen
Webcam Qualität schlecht, Lichtsensor/auto. Helligkeit fehlerhaft
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss
Datum gebruik 2021-02-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss
Datum gebruik 2021-02-18
Straal van boog van de schermkromming in mm
De maximale resolutie is geschikt voor USB-C-, DP- of HDMI-input.
Schakel USB-hub in op USB 2.0 als u het apparaat aansluit op USB-C (als uw PC geen HBR3 ondersteunt), zodat de resolutie 3440 x 1440 wordt ondersteund bij 100 Hz.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
Adobe RGB-dekking op basis van CIE1976
Als uw ethernetverbinding traag lijkt, opent u het OSD-menu en selecteert u USB 3.0 of een latere versie die de LAN-snelheid tot 1G ondersteunt.
DisplayPort 1.4 versie is voor HDR
Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen
Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.
Maximum aantal externe beeldschermen die kunnen worden ondersteund: 1 met USB-C, 2 met DP
De maximale resolutie van externe monitoren hangt af van de beperkingen op de bandbreedte.
Als uw monitor is aangesloten op USB-C en de PC HBR3 ondersteunt, kunt u de MST-functie met maximale resolutie van 3440x1440 over 60 Hz gebruiken op de primaire monitor en 1920x1080 over 60 Hz op de secundaire monitor. Als dat niet het geval is, wijzigt u de USB-instelling van de primaire monitor op USB 2.0 via scherminstellingen om de MST-functie te kunnen gebruiken
Hoewel MST voorgaat op DP, moeten zowel de primaire als de secundaire monitoren zijn ingesteld op DP-modus via de OSD-instellingen van de monitor en dan is de maximale resolutie van de primaire en de secundaire monitor 3440x1440 over 60 Hz.
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.
De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.
De bij het product geleverde kabels kunnen qua type, aantal en specificaties verschillen, afhankelijk van de vereisten per land of regio.