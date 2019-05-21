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Niet meer leverbaar

Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.6

| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Prachtige kleuren, ultiem kijkgenot

Ga helemaal op in uw werk met Philips gebogen monitors. De 32 inch gebogen E line-monitor biedt een echt meeslepende ervaring met kristalheldere QHD-beeldkwaliteit. Ultra Wide-Color biedt kleuren die uw beelden echt tot leven brengen!

Bekijk alle voordelen

Met kristalheldere details

Prachtige kleuren, ultiem kijkgenot

  • E Line

  • 32 (80 cm / 31,5" diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Vloeiende gameplay met AMD FreeSync™-technologie

Gaming hoort geen keuze te zijn tussen stotterende gameplay en haperende frames. Met de nieuwe Philips-monitor hoeft u die keuze niet meer te maken. Geniet van vloeiende, artefactvrije prestaties bij vrijwel elke framesnelheid met AMD FreeSync™-technologie, de soepele en snelle verversing en de uiterst snelle reactietijd.

DisplayPort-aansluiting voor het beste beeld

DisplayPort is een digitale koppeling tussen de PC en monitor, zonder conversie. Met ondersteuning voor kabels van maximaal 15 meter en een gegevensoverdracht van 10,8 Gbps/sec liggen de capaciteiten van een DisplayPort hoger dan die van een DVI-poort. De goede prestaties en verwaarloosbare vertraging zorgen voor de snelste beeld- en vernieuwingsfrequenties, wat DisplayPort niet alleen de beste keus maakt voor algemeen gebruik bij u thuis of op kantoor, maar ook voor veeleisende games en films, videobewerking en meer. DisplayPort kan op diverse adapters worden aangesloten voor nog meer gebruiksgemak.

HDMI biedt een universele digitale verbinding

HDMI biedt een universele digitale verbinding

Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

21/05/2019

België

België

Geverifieerde koper

Perfect toestel!

Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

20/04/2020

Suisse

Suisse

Geverifieerde koper

Article idéal pour moi

Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...

Voordelen

Ecran incurvé

Nadelen

pas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-04-20

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-04-20

14/04/2020

España

España

Calidad de Imagen y precio perfecto.

Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo

Voordelen

El monitor es una maravilla en todos los sentidos.

Nadelen

Que no tenga 120Hz

Deze review is gemaakt voor 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-10-13

Deze review is gemaakt voor 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-10-13

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Voorwaarden

  1. Straal van boog van de schermkromming in mm

  2. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  5. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.