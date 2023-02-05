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MonitorUSB-C-monitor

27E1N3300A/00

2.3

| (3) Reviews & awards

Vereenvoudig uw aansluitingen met USB-C

Deze multifunctionele Philips USB-C-monitor biedt een eenvoudige installatie. Met één kabel kunt u vloeiende videobeelden met hoge resolutie bekijken, gegevens overbrengen en uw laptop opladen. Een echte hub voor mobiele professionals.

Bekijk alle voordelen

Vereenvoudig uw aansluitingen met USB-C

  • 3000-serie

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Sluit uw notebook aan met één USB-C-kabel

Sluit uw notebook aan met één USB-C-kabel

Dit Philips-scherm heeft een ingebouwde USB-type-C-aansluiting met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele apparaat rechtstreeks snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. U kunt video's met hoge resolutie bekijken en supersnel data overdragen terwijl u uw laptop oplaadt.

Vloeiende gameplay met AMD FreeSync™-technologie

Vloeiende gameplay met AMD FreeSync™-technologie

Gaming hoort geen keuze te zijn tussen stotterende gameplay en haperende frames. Met de nieuwe Philips-monitor hoeft u die keuze niet meer te maken. Geniet van vloeiende, artefactvrije prestaties bij vrijwel elke framesnelheid met AMD FreeSync™-technologie, de soepele en snelle verversing en de uiterst snelle reactietijd.

Snelle respons van 1 ms (MPRT) voor scherpe beelden en vloeiende gameplay

Snelle respons van 1 ms (MPRT) voor scherpe beelden en vloeiende gameplay

MPRT (motion picture response time) is een intuïtievere manier om de responstijd te beschrijven, die direct verwijst naar de duur van wazige ruis tot heldere en scherpe beelden. De Philips-monitor voorgames met een MPRT van 1 ms voorkomt vlekken en bewegingsonscherpte, levert beter gevormde en nauwkeurige beelden voor een betere game-ervaring. De beste keuze voor spannende en twitch-gevoelige games.

Technische specificaties

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2.3

van 5

3

Reviews & awards

5
3

05/02/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goed product; eenvoudig te installeren

Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.

Voordelen

Duidelijk en helder beeld

Nadelen

Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Datum gebruik 2023-01-05

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Datum gebruik 2023-01-05

28/01/2023

Nederland

Nederland

specification mismatch

On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.

Deze review is gemaakt voor Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Datum gebruik 2022-12-28

Deze review is gemaakt voor Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Datum gebruik 2022-12-28

13/12/2022

Suisse

Suisse

USB Hub keine Funktion

Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.

Nadelen

der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Datum gebruik 2022-11-13

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Datum gebruik 2022-11-13

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.

  3. Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.

  4. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  5. MPRT is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid niet kan worden aangepast als MPRT is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.

  6. MPRT is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u MPRT inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.

  7. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  8. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  10. Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

  11. Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen

  12. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.