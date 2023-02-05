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27E1N3300A/00
Vereenvoudig uw aansluitingen met USB-C
Deze multifunctionele Philips USB-C-monitor biedt een eenvoudige installatie. Met één kabel kunt u vloeiende videobeelden met hoge resolutie bekijken, gegevens overbrengen en uw laptop opladen. Een echte hub voor mobiele professionals.
3000-serie
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Dit Philips-scherm heeft een ingebouwde USB-type-C-aansluiting met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele apparaat rechtstreeks snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. U kunt video's met hoge resolutie bekijken en supersnel data overdragen terwijl u uw laptop oplaadt.
Gaming hoort geen keuze te zijn tussen stotterende gameplay en haperende frames. Met de nieuwe Philips-monitor hoeft u die keuze niet meer te maken. Geniet van vloeiende, artefactvrije prestaties bij vrijwel elke framesnelheid met AMD FreeSync™-technologie, de soepele en snelle verversing en de uiterst snelle reactietijd.
MPRT (motion picture response time) is een intuïtievere manier om de responstijd te beschrijven, die direct verwijst naar de duur van wazige ruis tot heldere en scherpe beelden. De Philips-monitor voorgames met een MPRT van 1 ms voorkomt vlekken en bewegingsonscherpte, levert beter gevormde en nauwkeurige beelden voor een betere game-ervaring. De beste keuze voor spannende en twitch-gevoelige games.
2.3
van 5
3
Reviews & awards
05/02/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Goed product; eenvoudig te installeren
Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.
Voordelen
Duidelijk en helder beeld
Nadelen
Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Datum gebruik 2023-01-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Datum gebruik 2023-01-05
Negar
28/01/2023
Nederland
specification mismatch
On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.
Deze review is gemaakt voor Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Datum gebruik 2022-12-28
Deze review is gemaakt voor Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Datum gebruik 2022-12-28
FrustKunde
13/12/2022
Suisse
USB Hub keine Funktion
Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.
Nadelen
der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch
Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor
Datum gebruik 2022-11-13
Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor
Datum gebruik 2022-11-13
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
MPRT is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid niet kan worden aangepast als MPRT is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.
MPRT is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u MPRT inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.
Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.