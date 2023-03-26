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Gaming Monitor4K HDR-scherm met Ambiglow

279M1RV/00

3.1

| (9) Reviews & awards

1 Prijs

Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie

Het Designed for Xbox-scherm luidt een nieuw gamingtijdperk in voor liefhebbers van consolegames. Geniet van een geweldige visuele ervaring en kleurnauwkeurigheid met een UltraClear 4K Nano IPS-display. De DisplayHDR 600 zorgt voor levendige beelden.

Bekijk alle voordelen

Geoptimaliseerd voor consolegames van de volgende generatie

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 68,5 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ontworpen voor Xbox voor een optimale game-ervaring

Ontworpen voor Xbox voor een optimale game-ervaring

Ga voor de ultieme consolegamingervaring. We hebben met het Xbox-team samengewerkt aan de ontwikkeling van dit Designed for Xbox-scherm, dat is gevalideerd om de optimale visuele prestaties van de Xbox Series X te leveren zodra u het aansluit.

AMD FreeSync™ Premium Pro; vloeiend HDR-gamen met lage latentie

AMD FreeSync™ Premium Pro; vloeiend HDR-gamen met lage latentie

Gamen mag geen keuze zijn tussen een schokkerige gameplay of kapotte frames. Dit scherm is gecertificeerd met AMD FreeSync™ Premium Pro, dat een variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) en de echte HDR-game-ervaring biedt. Dit zorgt voor een combinatie van soepel gamen met topprestaties en uitzonderlijke visuals met een hoog dynamisch bereik terwijl de latentie laag blijft.

Vernieuwingsfrequenties van 144Hz voor ultrasoepele, schitterende beelden

Vernieuwingsfrequenties van 144Hz voor ultrasoepele, schitterende beelden

U speelt intensieve, competitieve games. U hebt een scherm nodig met vertragingsvrije, ultrasoepele beelden. Dit Philips-scherm vernieuwt het beeld tot 144 keer per seconde, effectief 2.4x sneller dan een standaardscherm. Bij een lagere framesnelheid kunnen vijanden van de ene naar de andere plek op het scherm lijken te springen, waardoor ze moeilijk te raken zijn. Met een framesnelheid van 144Hz krijgt u die cruciale ontbrekende beelden op het scherm te zien, waardoor vijandelijke bewegingen ultrasoepel worden weergegeven en u ze eenvoudig als doelwit kunt nemen. Met een ultralage invoervertraging en zonder haperingen in het beeld is dit Philips-scherm uw perfecte gamingpartner

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van TPV_AWARD-1679621

Recensies

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3.1

van 5

9

Reviews & awards

2

26/03/2023

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Top Monitor

Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2022-02-26

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2022-02-26

16/04/2022

Italia

Italia

Geverifieerde koper

4k 144kz nessun pensiero

Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz

Voordelen

Hai tutto

Nadelen

gestione led non controllabile da software terzi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Datum gebruik 2021-03-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Datum gebruik 2021-03-16

29/06/2025

Deutschland

Deutschland

Guter Monitor, manchmal schwarzer Bildschirm

Vor ein paar Wochen auf Amazon erworben und verwende ihn derzeit als Hauptmonitor für Arbeiten am PC und gelegentliches Gaming. Erfüllt seine Aufgabe meiner Beurteilung nach gut, jedoch kommt es während der täglichen Benützung des Öfteren (min. 1 pro Tag) vor, dass der Bildschirm für mehrere Sekunden einfach schwarz wird. Tonwiedergabe funktioniert in diesen Fällen aber noch. Verwende einen PC mit HDMI 2.1 Ausgang als auch ein HDMI 2.1-fähiges Kabel, der Monitor ist auf '3840x2160-120Hz' mit der SmartControl Anwendung konfiguriert. Alles andere funktioniert, wird aber sehr warm.

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2025-05-29

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Datum gebruik 2025-05-29

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.

  3. Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.

  4. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  5. BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976

  6. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  7. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  8. Adobe RGB-dekking op basis van CIE1976

  9. Ondersteuningsinterface voor NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Zorg ervoor dat u het NVIDIA® G-SYNC®-stuurprogramma bijwerkt naar de nieuwste versie. Raadpleeg voor meer informatie de NVIDIA-website: https://www.nvidia.com/

  11. Zorg dat uw grafische kaart NVIDIA® G-SYNC® ondersteunt

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  13. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.