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Buitengewoon verbluffend
De E Line-monitor van 27 inch beschikt over verbluffende visuals en een elegant ontwerp voor een stijlvolle verbetering van uw werkruimte. Buitengewoon heldere 4K UHD met breed beeld biedt dezelfde ultieme helderheid en levensechte beelden vanuit elke hoek aan de voorzijde.
E Line
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
4.5
van 5
61
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Allen1
19/12/2025
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Mooi groot scherm
[Employee of philipsglobal] Mooi groot scherm. Smartimage is handig om snel een voor ingestelde kleurweergave te kiezen. 2 Hdmi ingangen is handig, want ik heb er ook 2 PC's aangesloten. Min puntje zijn de luidsprekers die enigszins schel luiden / geen bas hebben; goed voor spraak, maar niet voor muziek of games.
Voordelen
Mooi groot scherm. Smart image is handig
Nadelen
Luidsprekers hebben geen bas. Daarom niet geschikt om ermee muziek af te spelen en ook niet voor games wegens tgeen bas.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2025-11-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2025-11-19
X laptop
24/09/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Zichtverbetering
Geweldige verbetering ivm verslechterd zicht ivm leeftijd
Deze review is gemaakt voor 322E1C Gebogen Full HD LCD-scherm
Datum gebruik 2025-08-24
Deze review is gemaakt voor 322E1C Gebogen Full HD LCD-scherm
Datum gebruik 2025-08-24
MME007#51
12/11/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Super Monitor
Een super monitor voor een nette prijs werkt simpel en het beeld is fantastisch
Voordelen
Fantastisch beeld
Nadelen
Nog niet ontdekt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 278E1A 4K Ultra HD LCD-monitor
Datum gebruik 2023-10-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 278E1A 4K Ultra HD LCD-monitor
Datum gebruik 2023-10-12
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB-gebied gebaseerd op CIE1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.