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Niet meer leverbaar
276E9QDSB/01
Schitterende kleuren — prachtig design
De Philips E line-monitor heeft een stijlvol design en geweldige beeldkwaliteit. Een Full HD-scherm met dunne rand en Ultra Wide-Color biedt levensechte beelden. Geniet van een superieure kijkervaring in een stijlvol design.
E Line
68,6 cm (27")
Full HD (1920 x 1080)
Gaming hoort geen keuze te zijn tussen stotterende gameplay en haperende frames. Met de nieuwe Philips-monitor hoeft u die keuze niet meer te maken. Geniet van vloeiende, artefactvrije prestaties bij vrijwel elke framesnelheid met AMD FreeSync™-technologie, de soepele en snelle verversing en de uiterst snelle reactietijd.
Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
3.4
van 5
28
Reviews & awards
yasmina64
20/03/2021
Suisse
Ausgezeichnete Bildqualität
Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Datum gebruik 2020-02-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Datum gebruik 2020-02-20
mpiskoto
21/01/2021
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά
Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-12-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-12-21
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-12-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-12-19
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, FreeSync en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere namen zijn uitsluitend ter informatie en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.