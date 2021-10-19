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Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand
Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.
4.0
van 5
7
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Legolas_006
19/10/2021
España
Geverifieerde koper
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Voordelen
Buena resolución por buen precio
Nadelen
Una sola entrada HDMI
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Datum gebruik 2021-04-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Datum gebruik 2021-04-19
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Voordelen
Very good price
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum gebruik 2018-12-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum gebruik 2018-12-16
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Monitor LCD Full HD
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse