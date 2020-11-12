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LCD-monitor

272V8A/00

4.2

| (12) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

Ongekend levendige en haarscherpe beelden

Met de V Line-breedbeeldmonitor van Philips geniet u van een ongekende kijkervaring en krijgt u waar voor uw geld dankzij de essentiële functies waarover de monitor beschikt. Videobeelden worden met Adaptive-Sync moeiteloos vloeiend afgespeeld. We hebben bovendien aan uw ogen gedacht: het antireflectiefilter, de LowBlue-modus en het trillingsvrije scherm.

Bekijk alle voordelen

Ongekend levendige en haarscherpe beelden

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

12

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

3
2

12/11/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Magnificent definition of colours

The images are super-defined and the colours displayed on the screen are exuberant. Besides, it has a modern and smart design which fits in any environment.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 242V8A LCD-monitor

Datum gebruik 2019-10-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 242V8A LCD-monitor

Datum gebruik 2019-10-12

03/03/2021

België

België

Geverifieerde koper

super kwaliteit

is een zeer goed product voldoet aan alle wensen !!!!!

Voordelen

zeer zuiver beeld

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 242V8A LCD-monitor

Datum gebruik 2020-11-03

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 242V8A LCD-monitor

Datum gebruik 2020-11-03

03/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

The product has very good features

Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.

Voordelen

Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.

Nadelen

Not recognisable on system without drivers.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 272V8A LCD monitor

Datum gebruik 2022-08-03

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 272V8A LCD monitor

Datum gebruik 2022-08-03

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.