Na ruim een maand gebruik blijft mijn eerste indruk heel positief. Zoals verwacht een prima beeld. De UHD resolutie is onder windows prima te gebruiken. Ik gebruik de HDMI aansluiting. De grote verrasing was de geluidsuitgang. Toen ik mijn 2.1 speakerset aansloot op deze monitor kwam het setje geheel tot een beter leven. De uitgang is beduidend beter dan de uitgang op mijn laptop. Het loont de moeite om een goede actieve speakerset aan te sluiten op deze monitor. De monitor ziet er mooi uit. De stabiele voet is van metaal en met wat geduld zijn de snoetjes te verbergen in de voet. De monitor is uitstekend te gebruiken bij foto- en filmbewerkings software. Een punt van kritiek. De bijgeleverde CD bevat naast de (overbodige) handleiding ook een overbodige app. Deze app leidt naar een algemene webpagina Philips. Vervolgens moet je zelf de driver zoeken. Het zou bovendien handig zijn wanneer Philips uitlegt dat het mogelijk nodig is om de oude van uw vorige monitor eerst met de hand te verwijderen.