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Gebogen Full HD LCD-monitor

272E1CA/00

4.5

| (61) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

Buitengewoon meeslepend

Laat u meeslepen door het gebogen E Line-scherm van 27 inch met een stijlvol design. Bekijk scherpe beelden in Full HD en ga volledig op in de soepele actie dankzij de AMD FreeSync-technologie.

Bekijk alle voordelen

Buitengewoon meeslepend

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia

Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.

Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie

Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.

VA-monitor voor fantastische beelden met een brede kijkhoek

De Philips VA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

61

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

19/12/2025

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Mooi groot scherm

[Employee of philipsglobal] Mooi groot scherm. Smartimage is handig om snel een voor ingestelde kleurweergave te kiezen. 2 Hdmi ingangen is handig, want ik heb er ook 2 PC's aangesloten. Min puntje zijn de luidsprekers die enigszins schel luiden / geen bas hebben; goed voor spraak, maar niet voor muziek of games.

Voordelen

Mooi groot scherm. Smart image is handig

Nadelen

Luidsprekers hebben geen bas. Daarom niet geschikt om ermee muziek af te spelen en ook niet voor games wegens tgeen bas.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-11-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-11-19

24/09/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zichtverbetering

Geweldige verbetering ivm verslechterd zicht ivm leeftijd

Deze review is gemaakt voor 322E1C Gebogen Full HD LCD-scherm

Date of Use 2025-08-24

Deze review is gemaakt voor 322E1C Gebogen Full HD LCD-scherm

Date of Use 2025-08-24

12/11/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super Monitor

Een super monitor voor een nette prijs werkt simpel en het beeld is fantastisch

Voordelen

Fantastisch beeld

Nadelen

Nog niet ontdekt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 278E1A 4K Ultra HD LCD-monitor

Date of Use 2023-10-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 278E1A 4K Ultra HD LCD-monitor

Date of Use 2023-10-12

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Voorwaarden

  1. Straal van boog van de schermkromming in mm

  2. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  5. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.