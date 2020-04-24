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  • Buitengewoon meeslepend
  • Buitengewoon meeslepend

Gebogen Full HD LCD-monitor

271E1SCA/00

4.1

| (22) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Buitengewoon meeslepend

Laat u meeslepen door het gebogen E Line-scherm van 27 inch met een stijlvol design. Bekijk scherpe beelden in Full HD en ga volledig op in de soepele actie dankzij de AMD FreeSync-technologie.

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Buitengewoon meeslepend

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia

Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

22

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

24/04/2020

Nederland

Nederland

Lang naar uitgekeken en gevonden

Ik vind Philips op het gebied van beeldkwaliteit in al z'n facetten gewoon de beste voor mij. Niet alleen deze monitor. Zet alle merken naast elkaar en vergelijk. Voor mij voldoet Philips het meest aan mijn wensen.

Voordelen

Kwaliteit, Helderheid, Prijs

Nadelen

(Nog) geen gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 271E1SCA Gebogen Full HD LCD-monitor

Date of Use 2019-03-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 271E1SCA Gebogen Full HD LCD-monitor

Date of Use 2019-03-23

01/12/2025

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Schönes Design

Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2025-11-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2025-11-01

08/05/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Super Produkt

Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2020-11-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2020-11-08

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Voorwaarden

  1. Straal van boog van de schermkromming in mm

  2. De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  5. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.