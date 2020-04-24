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Buitengewoon meeslepend
Laat u meeslepen door het gebogen E Line-scherm van 27 inch met een stijlvol design. Bekijk scherpe beelden in Full HD en ga volledig op in de soepele actie dankzij de AMD FreeSync-technologie.
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
4.1
van 5
22
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Reckovice456
24/04/2020
Nederland
Lang naar uitgekeken en gevonden
Ik vind Philips op het gebied van beeldkwaliteit in al z'n facetten gewoon de beste voor mij. Niet alleen deze monitor. Zet alle merken naast elkaar en vergelijk. Voor mij voldoet Philips het meest aan mijn wensen.
Voordelen
Kwaliteit, Helderheid, Prijs
Nadelen
(Nog) geen gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 271E1SCA Gebogen Full HD LCD-monitor
Date of Use 2019-03-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 271E1SCA Gebogen Full HD LCD-monitor
Date of Use 2019-03-23
simsubellchen
01/12/2025
Deutschland
Geverifieerde koper
Schönes Design
Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Django 001
08/05/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Super Produkt
Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2020-11-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2020-11-08
Straal van boog van de schermkromming in mm
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.